«دبي للثقافة» تطلق أغنية «بو خالد وبو راشد» احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54

تجارب ثقافية استثنائية وعروض فنية وترفيهية مستلهمة من التراث المحلي تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، لزوار أصولها والمواقع التابعة لها احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، الذي يقام هذا العام تحت شعار «متحدين».

ويأتي ذلك ضمن دعم الهيئة لحملة #زايد وراشد الوطنية، التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، للعام الثاني على التوالي، في إطار احتفالات دبي بالشهر الوطني.

واحتفاء بهذه المناسبة، أطلقت الهيئة أغنية «بو خالد وبو راشد»، التي كتب كلماتها الشاعر حسان العبيدلي، ولحنتها الفنانة شريفة أحمد، وتولى زيد عادل توزيعها موسيقياً، فيما أدتها مجموعة كورال الإمارات.

حيث تعكس الأغنية مشاعر الفخر والاعتزاز بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما حققاه من إنجازات رائدة، أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية، ورسخت حضورها في صدارة المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات.

وتسعى الهيئة من خلال سلسلة من الفعاليات، التي تنظمها خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر المقبل، في متحف الاتحاد، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم.

ومتحف الشندغة، ومركز الجليلة لثقافة الطفل وحي الفهيدي التاريخي، وقرية حتا التراثية، إلى سرد حكاية الاتحاد وإبراز قيم العمل الجماعي، والتعريف بإبداعات أبناء الإمارات.

وعلى مدار ثلاثة أيام من 1 وحتى 3 ديسمبر سيتزين متحف الاتحاد بألوان العلم الإماراتي، وسيفتح أروقته الداخلية وساحاته الخارجية أمام مختلف فئات المجتمع، ليعيشوا لحظة إعلان الاتحاد قبل 54 عاماً، من خلال التفاعل مع مجموعة من المحطات المبتكرة، التي تقدم تجارب ثقافية، تجمع بين التقاليد والابتكار.

وسيجمع متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر، أفراد العائلة في «عيد الاتحاد»، ليأخذهم في مسارات خاصة، يتوقفون خلالها عند محطات إبداعية متعددة. من جهة أخرى، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم غداً.

وبعد غد، أمسية «خط دبي خارج إطار اللوحات»، التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمشاركة الشاعرة شيخة المطيري والفنانة شمسة الجسمي، والخطاط علي الحمادي، فيما تتولى صفية الشحي إدارة الأمسية.

سيفتح حي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية أبوابهما أمام الزوار، للاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية والتراثية، التي تنظمها الهيئة بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، وذلك في 2 و3 ديسمبر.