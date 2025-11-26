سلطان المزروعي نائباً لرئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

فاز سلطان المزروعي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وذلك خلال أعمال المؤتمر السادس والثلاثين، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان: «العدالة الرقمية ومؤسسات المعلومات العربية: تعزيز الشراكة، الاستدامة، والتحول الرقمي».

ويعد انتخاب المزروعي لهذا المنصب إنجازاً لافتاً لدولة الإمارات، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها في مجالات المعرفة والرقمنة وصناعة المستقبل.

وأكد مشاركون في المؤتمر أن وجود شخصية إماراتية في هذا المنصب العربي البارز يعزز دور الإمارات في قيادة مسارات التطوير والتحديث في القطاع. وقال المزروعي:

«يشرفني نيل ثقة أعضاء الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وأعتبر هذا المنصب مسؤولية كبيرة تدفعني لبذل المزيد من الجهد لخدمة قطاع المعرفة في العالم العربي، وسنعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات المعلومات، ودعم مشاريع التحول الرقمي، وتمكين الأجيال القادمة من الوصول السهل إلى المعرفة والمصادر البحثية، وأهدي هذا الإنجاز لدولة الإمارات، التي وفرت البيئة المثالية للتميز والريادة».