36 مصوراً «بين الشمس والقمر»

يشارك 36 مصوراً من مختلف دول العالم في معرض «بين الشمس والقمر.. والفانوس والمشكاة» الذي يقام بالتعاون اتحاد المصورين العرب، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية.

وقد افتتح المعرض محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، بحضور د. نادية الحسني، عميد الكلية، وأديب شعبان، رئيس اتحاد المصورين.

ومجموعة من المصورين العالميين والفنانين المشاركين ومحبي التصوير. تروي أعمال المعرض حكاية الضوء في الفنون الإسلامية عبر لقطات مميزة، تنسج تفاصيلها بين الظلال والانعكاسات، وتكشف جماليات الحياة اليومية.

وتجول القصير والحضور بين أروقة المعرض، حيث تعرفوا على مجموعة من الأساليب البصرية، والخلفيات الثقافية للمشاركين، الذين سعوا إلى تقديم رؤية معاصرة تعيد قراءة التراث الإسلامي بلغة الصورة، لتسرد جماليات هذا الفن العريق.

وسلم القصير الفائزين في مسابقة المعرض شهادات تقدير احتفاء بفوزهم، وقد أسفرت (المسابقة) عن فوز كل من: مصطفى الشربجي، من مصر في المركز الأول، ومحمد محتسب، من السعودية في المركز الثاني، ومحمد نجيب نصر، في المركز الثالث.