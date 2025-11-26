26 ورشة وجلسة لـ«مدارس الحياة» خلال ديسمبر

رحلة إبداعية غنية بالفنون والمعرفة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي لجميع أفراد المجتمع عبر مسارات وأندية مشروعها «مدارس الحياة»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وتهدف من خلالها إلى إكساب المشاركين مهارات ثقافية وحياتية جديدة، وستتضمن أجندة شهر ديسمبر المقبل 26 جلسة وورشة عمل تتيح لزوار مكتبات دبي العامة فرصة استكشاف التراث ورموز الثقافة المحلية الأصيلة، إلى جانب تطوير إمكاناتهم وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم في مجالات الموسيقى واللغات والخط وغيرها، ما يعزز مكانة مكتبات دبي العامة وأهميتها بوصفها مساحات مجتمعية نابضة بالحياة، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى جعل الثقافة في متناول الجميع.

وخلال ديسمبر المقبل، ستقدم مكتبة الراشدية بالتعاون مع «غصن للفن»، ورشة «إكسسوار من سعف النخيل» التي تديرها أخصائية العلاج بالفن هديل عدنان، كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «الكولاج الوطني»، وستنظم المكتبة، بالتعاون مع «تشكيل»، ورشة «تشكيل الطين باليد».

وضمن فعاليات نادي «الصحة والتغذية»، ستقدم ندى سعيد قطان في مكتبة الراشدية ورشة «تحضير الساندويشات الصغيرة»، بالإضافة إلى ورشة «فن تشكيل الفواكه» التي تنظمها مكتبة حتا العامة. وستشرف عبير العيداني على ورشة «الرسم على الخوص» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن أنشطة «نادي الفن».

في المقابل، سيكون عشاق القراءة على موعد مع سلسلة من الجلسات القرائية التي ينظمها «ملتقى الراويات» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن «نادي الكتاب»، ومن بينها مناقشة كتاب «التثقيف في زمن التأفيف» للكاتبة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو». وتستضيف مكتبة الطوار العامة، ضمن فعاليات «نادي التنمية الأسرية»، ورشة «تحفيز الموظفين وتعزيز الولاء الوظيفي» التي تقدمها جيهان صفر.