أمسية أدبية في مكتبة الصفا بـ «خط دبي»

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بفرعه في دبي، وبالتعاون مع مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، أمسية أدبية احتفاء بعيد الاتحاد الـ54، وذلك يوم 2 ديسمبر في تمام الساعة 07:00 مساء بمكتبة الصفا في إمارة دبي.

ويأتي هذا الاحتفال ليجسد روح الاتحاد وقيم الهوية الوطنية، من خلال أمسية إبداعية تحمل عنوان «خط دبي خارج إطار اللوحات»، حيث يقدم الاتحاد عرضاً أدبياً وفنياً يعيد تقديم خط دبي بوصفه لغة بصرية وثقافية متفردة، تنقل من فضائها الرقمي إلى مساحة تفاعلية حية تجمع بين الكلمة واللحن والفن التشكيلي.

ويشارك في الأمسية كل من الشاعرة شيخة المطيري، التي ستعيد كتابة الدهشة بنصوص شعرية تحتفي بالإنسان والوطن، والفنانة شمسة الجسمي، التي ستقدم لمسات موسيقية تبرز الانسجام بين الصوت والهوية، والخطاط علي الحمادي، الذي سيجسد جماليات خط دبي في لوحات تبرز ألقاب مدينة دبي بروحها الثقافية، إضافة إلى حضور الإعلامية صفية الشحي، التي ستدير الفعالية.