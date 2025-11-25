30 عملاً تشكل «منارات ضوئية» تكشف ملامح الجمال في الفنون الإسلامية

30 عملاً تصويرياً يقدمها 30 مصوراً من مختلف دول العالم في معرض «منارات ضوئية» الذي يقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، وذلك في مركز التسوق-الزاهية.

وافتتح المعرض محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير مهرجان الفنون الإسلامية، بحضور مجموعة من المصورين العالميين والفنانين المشاركين ومحبي التصوير.

تكشف أعمال المعرض ملامح الجمال في الفنون الإسلامية، إذ حرص المصورون على إبراز شعار المهرجان «سراج» عبر توظيف الضوء بوصفه عنصراً رئيسياً في بناء اللقطة الفنية، مستحضرين أثره في إبراز الزخارف والخطوط وتكوينات العمارة الإسلامية.

وخلال جولة واسعة بين الأعمال المعروضة في ساحات مركز التسوق، اطلع القصير والحضور على مجموعة الأعمال التي تقدم رؤية بصرية متجددة تعيد قراءة التراث الإسلامي من خلال العدسات، ما أتاح للجمهور رحلة تأملية في عالم من الظلال والتدرجات الضوئية التي تعمق حضور الجمال الإسلامي في الذاكرة البصرية.

وسلم القصير الفائزين في مسابقة المعرض شهادات تقدير احتفاء بفوزهم، وقد أسفرت (المسابقة) عن فوز كل من: مه لقا نعمت الله ضربيان من إيران في المركز الأول، وهبة موفق ريحان من سوريا في المركز الثاني، وعاطف محمود شعير من مصر في المركز الثالث.