بدور القاسمي: نقدم للعالم دعوة من أجل السلام والوحدة والأمل

اختُتمت فعاليات مهرجان تنوير 2025، برسالة قوية، تحتفي بالأمل والسعي نحو الارتقاء بالذات، وذلك خلال الكلمة الختامية التي ألقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مؤسسة المهرجان، والتي شدّدت فيها على الهدف الأعمق للمهرجان، المتمثل في إعادة التواصل مع ما يهم حقاً.

وخاطبت الشيخة بدور القاسمي المؤسِّسَة وصاحبة رؤية مهرجان تنوير، الجمهور المحتشد في مليحة قائلة: «ها نحن نختتم هذه الأيام الثلاثة، لكن ما نسجناه هنا، سيستمر بهدوء في داخلكم، في الخيارات والسبل التي ستتخذونها على أرض الواقع.

فعند وضع برنامج المهرجان، حرصنا أن يخدم كل عنصر في تنوير، غاية واحدة، تتمثل في المساعدة على إعادة التواصل مع ما يهم حقاً، وهو الوحدة الكاملة والمطلقة مع غاياتنا».

واختتمت كلمتها: «بينما نحتفي بختام نسخة هذا العام من مهرجان تنوير، أدعوكم جميعاً لحمل هذه الهدية إلى واقعنا.. إلى منطقتنا.. إلى مجتمعاتنا.. من خلال أفعالنا، ومن خلال الطريقة التي نحبّ ونعيش بها. لنقدم للعالم دعوة من أجل السلام والوحدة والأمل».

في ليلة ختام المهرجان، برز الأداء الفني الآسر للمغنية وكاتبة الأغاني التونسيّة الأمريكيّة آمال المثلوثي، التي حظيت ألحانها الساحرة وصوتها العذب بإشادة نقدية عالمية.

قدمت آمال عرضاً غنائياً مبهراً، جمع بين العمق الفنّي والإبداع والتفاعل الحي مع الجمهور، منسجمةً ببراعة مع السحر الطبيعي لموقع فاية. وانضمّ إليها على المسرح أعضاء فرقة ميراز، ليتوجوا سوياً الختام بعرض استثنائي، ترك أثراً لا يُنسى.

في وقت سابق، وعلى المسرح الرئيس أيضاً، انضم العازف المتألق على آلات الطمبور والكمنجة والسيتار سُهراب بورناظري، إلى المغنية والموسيقية الإيرانية سحر بروجردي، ليقدما سوياً عرضاً موسيقياً مؤثراً، تكلل بظهور خاص للفنان الكبير كايخسرو بورناظري، مؤسس فرقة «شمس»، ذات الشهرة العالمية، ليضفي وجوده رونقاً استثنائياً إلى هذه الأمسية الفنية.

وخلال اليوم، شهدت منطقة السوق أداءً موسيقياً لـ «الثنائي بنّا»، أول ثنائي نسائي موسيقي يضم عازفة عود وعازفة جيتار، تتخذان من دبي مقراً لهما. فيما شهدت منطقة نوريش عرضاً مشتركاً لعازف الهاندبان الأول في الشرق الأوسط، أنس الحلبي، وأستاذ الطبلة الكلاسيكية، ساندو.

شهد اليوم الأخير لمهرجان تنوير 2025، احتفالاً نابضاً بالثراء الثقافي والتبادل الإبداعي، حيث استمتع الضيوف بأداء فرقة الشارقة للفنون الشعبية المميز لفنون النوبان والعيّالة.