حضور مسرحية «ويكد» الغنائية في دبي بأسعار مخفضة يومي 3 و10 فبراير

تستضيف «دبي أوبرا» مسرحية «ويكد» من 28 يناير حتى 15 فبراير المقبلين، وأعلنت مجموعة برودواي إنترتينمنت و«دبي أوبرا» عن إطلاق عرض تذاكر جديد للمسرحية.

حيث يتيح للجمهور فرصة حضور هذا العمل الاستثنائي بأسعار خاصة وحصرية لعروض أيام الثلاثاء فقط، وتتوفر التذاكر المخفضة على عروض يومي الثلاثاء الواقع 3 و10 فبراير، في واحدة من الفرص المميزة للاستمتاع بالمسرحية الموسيقية.

تبدأ العروض يوم 28 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 15 فبراير 2026، وأسعار التذاكر من 265 درهماً، مع تخفيض بقيمة 300 درهم على فئتي المقاعد البلاتينية والمخصصة لكبار الشخصيات مقارنة بعروض نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تخفيض بقيمة 200 درهم على فئة المقاعد الذهبية.

وتتوفر هذه الأسعار حصرياً لعروض يوم الثلاثاء، مما يوفر الفرصة لعشاق المسرح لحجز أفضل المقاعد بقيمة استثنائية مخفضة. وتقام هذه المسرحية للمرة الأولى في دبي، لتتيح لجمهور جديد في المنطقة إمكانية حضور هذا العمل المميز. ويتميز العمل، الذي تنتجه مجموعة برودواي إنترتينمنت، بالديكورات والأزياء المبتكرة، بما في ذلك المشهد المذهل الذي تطير فيه ساحرة فوق الجمهور.