شون أغوستين يحيي حفلاً فنياً في مسرح الفنون الرقمية بدبي

يستعد مسرح الفنون الرقمية في دبي لإحياء أول حفل موسيقي في العالم بزاوية 360 درجة، حيث يحيي الحفل عازف البيانو والملحن العالمي الشهير شون أغوستين، ويحمل عنوان «صوت موسيقاي».

تجدر الإشارة إلى أن شون فاز بإحدى الجوائز في لاس فيجاس عندما كان عمره 15 عاماً فقط وعرف بـ«عبقري الموسيقى»، ولقبه النقاد ووسائل الإعلام الدولية آنذاك بلقب «شوبان القرن»، و«بيتهوفن القادم»، وأينما يذهب شون يلقاه الجميع بحفاوة بالغة ويحتفلون به، إذ يعتبرونه شاباً موسيقياً عبقرياً.

برع الموسيقي العالمي في تأليف أول قطعة موسيقية له وهو لا يزال في الثامنة من العمر، وسرعان ما أخذ أعماله الأصلية وانطلق في جولة حول العالم، حيث تمكن من إبهار الجمهور.

قدم شون إبداعاته الموسيقية في قاعات الحفلات الموسيقية من موناكو إلى دبي، ومن لندن إلى لاس فيجاس، ومن باريس إلى روما، ومن لبنان إلى أبوظبي، ومن ميونيخ إلى ساو باولو، ومن سان فرانسيسكو إلى نيويورك، ومن بيركلي إلى لوس أنجلوس، وبالو ألتو، وغيرها الكثير.

ويهدف شون أغوستين من خلال الحفل الفني «صوت موسيقاي» إلى إعادة وصف استمتاع الجمهور بالعروض الحية، حيث سيستمتع الحضور بالحفل من خلال الاستماع لمقطع صوتي محيطي بزاوية 360 درجة، حيث سيشعرون بكل قطعة تعزف من حولهم ويعيشون في أعماقها، ويمثل هذا الإعداد الفريد الفصل التالي في التطور الإبداعي لأغوستين ورغبته في التواصل بعمق مع جمهوره.

وقال شون أغوستين: «لطالما أردت إطلاق عرض يجعل الجمهور يشعر من خلاله بالموسيقى بالطريقة ذاتها التي أشعر بها، محاطاً من كل الزوايا بكل نوتة موسيقية، وبكل عاطفة تنبع من كل لحن. إن تقديم هذا العرض في دبي أمر غاية في الإثارة، ولدي قدر هائل من الحماس لخوض غمار هذه الرحلة الرائعة مع جمهوري».

ومع الاستعدادات لانطلاق حفل «صوت موسيقاي»، سيكون الحضور على موعد مع أمسية يصعب نسيانها، حيث يمزج العرض بين الإتقان الموسيقي والتكنولوجيا المبتكرة لتتبلور النتيجة، ويكون الناتج حفلاً غامراً لا مثيل له.