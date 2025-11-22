«تعابير».. محطات فنية تروي جهود وزارة الثقافة في دعم المبدعين

افتتحت وزارة الثقافة، أخيراً، معرض «تعابير إبداعية» في المسرح الوطني ومركز أبوظبي الثقافي، الذي يستمر حتى 9 يناير 2026، بالتعاون مع «فن أبوظبي» في دورته السابعة عشرة.

إذ يجمع، أعمال المبدعين المستفيدين من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع وبرنامج السوق الإبداعي، إلى جانب المشاركين في برنامج الإقامة الفنية، ليحتفي بالإبداع بجميع أشكاله عبر مجالات الكتب والأدب، والتراث الثقافي، والسينما والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون التشكيلية والتصميم، وألعاب الفيديو، والموسيقى.

كما يقدم المعرض عرضاً واضحاً لمسارات العمل الإبداعي لدى المشاركين، مسلطاً الضوء على المحطات الأساسية في تجربتهم الفنية، ويتيح المعرض فرصاً للتفاعل مع الفنانين والتعرف إلى منهجيات عملهم، بما يبرز دور وزارة الثقافة في دعم وتطوير إنتاجهم الإبداعي. وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة:

«يمثل معرض تعابير إبداعية ترجمة حية لرؤية وزارة الثقافة في رعاية المواهب الوطنية وتمكينها، وهو تجسيد لثمار برامج الدعم المستدام التي أطلقتها الوزارة، ولا يقتصر دور هذه البرامج على دعم الإنتاج الإبداعي فحسب، بل يمتد لبناء قدرات المبدعين وتعزيز حضورهم المحلي والعالمي، ما يسهم في إثراء الهوية الوطنية ويدفع عجلة الاقتصاد الإبداعي في الدولة».

وأضاف معاليه: «نفخر بما يحققه مبدعونا من إنجازات، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على رحلتهم الإبداعية واللحظات المحورية التي شكلت مسيرتهم، مقدمين للجمهور تجارب ملهمة عن أثر الاستثمار في الإنسان والإبداع».

ويضم المعرض قائمة متنوعة من أعمال الفنانين الإماراتيين والمقيمين المشاركين في برامج الوزارة، من أبرزهم: عزة القبيسي، أحمد عماد، حصة الزعابي، عاصم محمد، شما الحامد، تالا حمود عطروني، شمة المرزوقي، سارة الزعابي، سارة الرميثي، سامية صالح، منذر الصافي، محمد درديري، كارين روش، فاطمة المرر، ضياء علام، يوسف البادي، وغيرهم من الفنانين الذين يمثلون طيفاً واسعاً من التوجهات الإبداعية والرؤى الفنية.ويوفر المعرض للزوار تجربة سردية تروي قصة تطور برامج وزارة الثقافة في دعم المبدعين.