مهرجان أبوظبي يعزز مكانة الإمارات الثقافية عالمياً

والذي أقيم على مسرح «ذا سيمفوني سبيس بيتر جاي شارب» في برودواي، والعرض العالمي الأول لأوبرا «رحلة إلى العالم الجديد» الذي قدمته الأوركسترا السيمفونية لكلية الملكة صوفيا للموسيقى بالتعاون مع مهرجان أبوظبي في كارنيجي هول بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية المتألقة إلهام المرزوقي.
بالإضافة إلى جلستين حواريتين ضمن مبادرة «الفنون في السفارات»، استضافتهما سفارة الدولة في واشنطن وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، احتفاءً بدور الفن والموسيقى في بناء الجسور الثقافية وتعزيز الحوار الإنساني.
«بالشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقّعناها عام 2015، نسهم في تعزيز الحضور الإماراتي والتعاون الثقافي الدولي، ودعم المبدعين من الإمارات والعالم».
وفي إطار مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة «الفنون في السفارات» شارك ضيوف المهرجان من الفنانين في ندوتين حواريتين مميزتين، أقيمت الأولى في نيويورك يوم 14 نوفمبر، والثانية في واشنطن العاصمة يوم 18 نوفمبر.
وجرى التنظيم بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة. فتحت عنوان «الموسيقى جسر للتواصل الثقافي» عقدت جلسة حوارية في نيويورك بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية إلهام المرزوقي.
والمؤلّف والموسيقي فرج أبيض، وعازف الكلارينيت كنان العظمة، فيما استضافت واشنطن العاصمة الجلسة الثانية التي جمعت المرزوقي وأبيض، وكيت سيلي، نائبة الرئيس للفنون والثقافة في معهد الشرق الأوسط لاستكشاف تجاربهم ومناقشة الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الموسيقى في بناء جسور التواصل بين الشعوب.