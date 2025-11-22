مهرجان أبوظبي يعزز مكانة الإمارات الثقافية عالمياً

برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، يواصل برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج مهمته في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في ميادين العمل الثقافي والإبداعي، وترسيخ الحوار الثقافي بين الشعوب عبر سلسلة من الفعاليات الموسيقية والجلسات الحوارية الفكرية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقدّم المهرجان ثلاث فعاليات رئيسية ضمن برنامجه في الولايات المتحدة، وهي العرض الأول في أمريكا لألبوم «شمس وجودي» للمؤلف والموسيقي فرج أبيض.

والذي أقيم على مسرح «ذا سيمفوني سبيس بيتر جاي شارب» في برودواي، والعرض العالمي الأول لأوبرا «رحلة إلى العالم الجديد» الذي قدمته الأوركسترا السيمفونية لكلية الملكة صوفيا للموسيقى بالتعاون مع مهرجان أبوظبي في كارنيجي هول بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية المتألقة إلهام المرزوقي.

بالإضافة إلى جلستين حواريتين ضمن مبادرة «الفنون في السفارات»، استضافتهما سفارة الدولة في واشنطن وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، احتفاءً بدور الفن والموسيقى في بناء الجسور الثقافية وتعزيز الحوار الإنساني.

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية الشراكات الدولية لكل من مهرجان أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات وكليات الموسيقى العالمية، في تجسيد روحية الموسيقى والتميّز الفنّي والتكامل الإبداعي بين الفنانين، عبر أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري، قائلةً:

«بالشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقّعناها عام 2015، نسهم في تعزيز الحضور الإماراتي والتعاون الثقافي الدولي، ودعم المبدعين من الإمارات والعالم».

وقدّم المؤلف والموسيقي السوري فرج أبيض أعمالاً موسيقية من ألبومه الجديد «شمس وجودي» بتكليف من مهرجان أبوظبي على خشبة مسرح بيتر جاي شارب في سيمفوني سبيس، مدينة نيويورك يوم 11 نوفمبر. كما قدّم مهرجان أبوظبي وكلية الملكة صوفيا للموسيقى العرض العالمي الأول لأوبرا «رحلة إلى العالم الجديد»، في كارنيجي هول الشهيرة بمدينة نيويورك يوم 13 نوفمبر.

وفي إطار مبادرة الدبلوماسية الثقافية الرائدة «الفنون في السفارات» شارك ضيوف المهرجان من الفنانين في ندوتين حواريتين مميزتين، أقيمت الأولى في نيويورك يوم 14 نوفمبر، والثانية في واشنطن العاصمة يوم 18 نوفمبر.

وجرى التنظيم بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة. فتحت عنوان «الموسيقى جسر للتواصل الثقافي» عقدت جلسة حوارية في نيويورك بمشاركة عازفة التشيللو الإماراتية إلهام المرزوقي.

والمؤلّف والموسيقي فرج أبيض، وعازف الكلارينيت كنان العظمة، فيما استضافت واشنطن العاصمة الجلسة الثانية التي جمعت المرزوقي وأبيض، وكيت سيلي، نائبة الرئيس للفنون والثقافة في معهد الشرق الأوسط لاستكشاف تجاربهم ومناقشة الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الموسيقى في بناء جسور التواصل بين الشعوب.