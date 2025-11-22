جوائز الإمارات الأدبية.. إثراء نوعي للمشهد الثقافي

تشكل الجوائز الأدبية في الإمارات ركيزة أساسية في بناء مشهد ثقافي متجدد يعكس مكانة الثقافة والمعرفة ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل هذه الجوائز تجسيداً لاحتفاء الدولة واهتمامها بالإبداع الأدبي العربي والمؤلفين والنقاد والشعراء والمترجمين، وإيمانها بدور الكلمة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار البناء بين الشعوب.

وتتنوع المبادرات الأدبية في الدولة بين جوائز ومشروعات تطلقها المؤسسات الحكومية والخاصة، لتفتح آفاقاً واسعة أمام الكتّاب والمبدعين وتحفيزهم على التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، وتؤكد التزام الإمارات بدعم الإنتاج الأدبي والفكري، وترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والفكر.

وتشهد دولة الإمارات سنوياً إطلاق مجموعة واسعة من الجوائز والمسابقات الأدبية التي تنظمها العديد من المؤسسات الرسمية والأندية والاتحادات الثقافية، في إطار حرصها على دعم المواهب الأدبية وإثراء الحركة الإبداعية الوطنية. ومن أبرزها:

جائزة الشيخ زايد للكتاب، و«جائزة العويس الثقافية»، و«جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» التي ينظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، و«جائزة عوشة بنت خليفة السويدي»، وجوائز «كأس القراء» و«أصوات أجيال المستقبل» التي يقدمها مهرجان طيران الإمارات للآداب بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما تمثل جائزة البردة التي تنظمها وزارة الثقافة إحدى أبرز الجوائز الثقافية والفنية في الدولة.

وتأتي جائزة «كنز الجيل» لتكمل سلسلة الجوائز الثقافية والأدبية في الدولة. وفي السياق، تحتضن أبوظبي عدداً من البرامج الجماهيرية المتميزة، أبرزها «شاعر المليون» للشعر النبطي و»أمير الشعراء» للشعر الفصيح.

وفي المقابل، أولت إمارة الشارقة اهتماماً بارزاً بدعم الجوائز الأدبية بوصفها ركيزة أساسية في نهضتها الثقافية، حيث تنوعت مبادراتها في هذا المجال لتشمل طيفاً واسعاً من الإبداع العربي. ومنها :«جائزة الشارقة للإبداع العربي»، و«جائزة الشارقة للشعر العربي»، و«جائزة الشارقة للأدب المكتبي»، و«جائزة الشارقة لأدب الطفل».

وتتواصل هذه الجهود عبر جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تضم جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي، وجائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية، وجائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي، وجائزة الشارقة لتكريم دور النشر، لتؤكد جميعها الدور الريادي للشارقة في رعاية الأدب والمعرفة وصناعة الكتاب عربياً وعالمياً.

وفي رأس الخيمة، تبرز جائزة رأس الخيمة للإبداع بوصفها منصة ثقافية شاملة تحتفي بمجالات الأدب والفكر والفنون، وتستقطب مشاركات متميزة من داخل الدولة وخارجها، لتكرس مكانة الإمارة حاضنة للمواهب والمبدعين. أما الفجيرة،و التي عرفت بمهرجاناتها الفنية والمسرحية المرموقة، فقد وسعت حضورها الثقافي بإطلاق مبادرات أدبية نوعية، من أبرزها جائزة الفجيرة للمسرح، وجائزة الفجيرة للشعر العربي.