مجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة تسلط الضوء على حضور العربية في كوريا الجنوبية

صدر عن مجمع اللغة العربية بالشارقة العدد الثامن عشر من مجلته الدورية، مقدماً مجموعةً من الدراسات الأكاديمية والبحوث المتخصصة، إلى جانب ملف يتتبع حضور العربية وانتشارها وتعليمها في كوريا الجنوبية، فضلاً عن مقالات لغوية ومعجمية ونقدية، وصفحات مخصصة لأعلام العربية، وطرائف تراثها وقصصها وأمثالها.

وتضمن العدد دراستين لكتابي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة: «القصائد الحكيمة بين الأسى والشكيمة» و«جماليات الخطاب الوصفي في مطالع التشبيب».

وفي افتتاحية العدد؛ كتب الدكتور امحمد صافي المستغانمي -الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة - مقالة بعنوان «تعلُّمُ العربيَّةِ دِينٌ، والتَّفقُّهُ في عُلُومِها عبادة»، طرح فيها سؤالاً حول اللحظة التي تستعيد فيها العربية حضورها الشفوي في حياة الناس، كما يكتب بها الأدباء، وينظم بها الشعراء؛ مبيناً أنها هي الحافظة لعلوم الأمة وفنونها، والناطق الرسمي عن الشريعة وتاريخ العرب وأيامهم وأدبهم.

أما «ملف العدد» فخصصته المجلة لاستعراض: «حكايةُ اللُّغةِ العربيَّة في جامعةِ هانكوك للدِّراساتِ الأجنبيَّة» بقلم الدكتورة يون أون كيونغ - رئيسة قسم اللغة العربية - التي سلطت الضوء على مكانة العربية وتاريخ وواقع حضورها الأكاديمي في كوريا الجنوبية.