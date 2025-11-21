«منصة للتوزيع» تواصل دعم الناشر الإماراتي في المغرب والكويت

تشارك «منصة للتوزيع» في معرض الكتاب الدولي للأطفال واليافعين في المغرب، ومعرض الكويت الدولي للكتاب، اللذين يعدان من المحافل الثقافية العربية البارزة، وذلك في إطار التزامها بتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين، ودعم حضور المحتوى العربي الإبداعي في فضاءات القراءة والمعرفة على مستوى المنطقة والعالم.

وعلى مدى تسعة أيام، في الفترة من 8 حتى 16 نوفمبر الحالي، فتحت «منصة للتوزيع» نوافذ جديدة أمام الأجيال الناشئة في العاصمة المغربية الرباط، للوصول إلى محتوى معرفي ملهم ومبتكر من خلال بيع وتوزيع 536 عنواناً من أحدث إصدارات 72 دار نشر إماراتية، بإجمالي 2971 كتاباً، مؤكدة التزامها بدعم الإبداع وتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين في العالم العربي.

وفي رحلتها لنشر المعرفة وصناعة قراء المستقبل، تعرض «منصة للتوزيع» في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، إبداعات إماراتية من 60 دار نشر محلية، حيث تقدم 752 عنواناً تشمل طيفاً متنوعاً من الحقول المعرفية والأدبية التي تلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار، وبإجمالي 3622 كتاباً.

وأكد راشد الكوس، مدير عام منصة للتوزيع، أن مشاركة الشركة في هذين الحدثين الثقافيين البارزين تأتي انسجاماً مع رؤية «منصة للتوزيع» في دعم صناع الكتاب الإماراتيين، وتوسيع آفاق التعاون بين دور النشر المحلية ونظيراتها العربية؛ لتوفير نتاج معرفي وإبداعي يناسب ذائقة القارئ، ويسهم في بناء مجتمعات قارئة ومبدعة في المنطقة، وذلك ترجمة لتوجه إمارة الشارقة ودولة الإمارات نحو تطوير واستدامة صناعة النشر وإيصال الكتاب الإماراتي والعربي إلى الأسواق في كل مكان.