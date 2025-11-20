قصائد وجدانية في أمسية شعرية لسراب غانم في عمّان

احتضنت دارة الشعراء في العاصمة الأردنية عمّان أمسية خاصة للشاعرة السورية سراب غانم، في لقاء شعري جمع نخبة من الأصوات الأردنية والعربية.

وشهد حضوراً لافتاً من الأدباء والمثقفين، وقد قدمت غانم خلال الأمسية باقة من قصائدها، التي لامست الوجدان واستعادت ملامح الوطن بجرحِه وحنينه، وغاصت في عمق التجربة الإنسانية بما تحمله من شغف وألم وتوقٍ لا يخبو.

وجمعت المنصة الشاعرة غانم إلى جانب الشاعر المصري أحمد عبد الغني، فيما تولى الشاعر محمد كنعان تقديم الأمسية، وسط تفاعل يعكس اهتمام الوسط الثقافي بالأصوات الشابة المؤثرة في المشهد الشعري المعاصر.

وفي ختام الفعالية كرم رئيس دارة الشعراء الشاعر الكبير تيسير الشماسين الشاعرة سراب غانم، تقديراً لإبداعها وإسهامها في إثراء الحركة الشعرية العربية، كما شارك في الاحتفال رئيس المنتدى العربي صالح الجعافرة، وعدد من الشخصيات الأدبية، التي حضرت هذه الليلة المفعمة برهافة الحضور الشعري، وجماليات اللغة.

وعقب التكريم قالت الشاعرة سراب غانم: «القصيدة ليست نصاً يكتب، بل حالة تعاش. كل كلمة تنبض بما يعجز عنه الصوت. أشكر عمّان وجمهورها ودارة الشعراء على هذا الاحتفاء الذي يعني لي الكثير».

وتعد الشاعرة سراب غانم من أبرز التجارب الشعرية السورية الشابة في السنوات الأخيرة، إذ تميزت كتاباتها بحساسية لغوية عالية وقدرة على بناء صور وجدانية عميقة، ضمن نسيج شعري مكثف.

وكان قد صدر لها ديوان «أنا سراب... لمن لا يؤمن بالماء»، الذي حظي باهتمام نقدي واسع منذ إطلاقه في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023.

كما نالت مجموعتها القصصية «ربطة شعر» جائزة الشارقة للإبداع العربي لعام 2023، لتثبت حضورها كاتبة قادرة على المزج بين الحس الشعري وفضاء السرد في معالجة قضايا الإنسان والمرأة والذاكرة.