بدور القاسمي تلهم «جايبور» العالمية لإطلاق «همسات الصحراء»

وإلى جانب جماليات تصميمها، تشكل السجادات وعاء للذاكرة، إذ يجسد كل عمل طلوع الفجر على التلال الجبلية، وتراقص أشعة الشمس على الرمال والصخور، وسكون السماء المرصعة بالنجوم، في دعوة تلهم الزائر للتأمل والتفكير والاحتفاء بحكايات أرض لا تزال روحها حاضرة في مسيرة الإنسان.
ورغم رقتها، فهي آسرة بقوة حضورها، تدعونا إلى تأمل ما هو خفي وما يستتر خلف سكون المشهد. إنها تلتقط جوهر الكثبان وسرّ تحولاتها الصامتة، حيث ينساب في كل خيط نسيجي صدى الرياح وحركة الرمال، كأنها دعوة للتفكر في لحظات التغيّر والعبور، وفي معنى الوجود، وفي تلك الطاقة العميقة والشعر الكامن في قلب الصحراء.
ويظل الجمال حاضراً، لكنه يتبدّى هنا تحت سفح جبلٍ شامخ، في تحول لطيف يعيد تشكيل المشهد والحياة معاً، مستحضراً إيقاع الطبيعة وحقيقة فنائها. ومع كل نظرة جديدة، تتكشف طبقات أخرى من الحكاية، همسات خفية وإصرار ناعم للحياة وهي تتشبث بوجودها في قلب التحوّل المستمر.
وتعيد إلى الذاكرة صعود التلال وهبوطها، وطيّات الوديان المستترة وحدودها المطمورة تحت الزمن. هنا تتآكل الجبال وتنكشف طبقاتها، وتتراجع البحار عن امتدادها القديم.
وتنسحب الغابات وكأنها تفسح الطريق لبداية أخرى. ومع ذلك، يبقى كل خيط في السجادة نابضاً بالحياة، يوحي بدورة لا تنقطع. ومع كل نظرة جديدة، تتجلّى لحظة كشف صامتة— سجل للبدايات والعبور والشهادة— تجسّد أرضاً تقف عند مفترق الزوال والخلود في آنٍ واحد، حيّةً في الذاكرة كما في الخيال.
أما عمل «الأرض تشهد»، فيروي قصص الذاكرة والأرض. حيث الخيوط المنسوجة مرآةً للتاريخ وشهادةً على جمال خافتٍ يلمع بصمت؛ جمال أرضٍ معلّقة بين ماضيها الممتد وما ينتظرها من مستقبل.
وفي قلب «مرور الزمن»، تظهر حلقات دائرية متتابعة تشبه ما نراه في المقطع العرضي لجذع شجرة؛ كل حلقة منها تُسجّل عاماً من النمو، وتجربة من التحدّي، وأثراً من الصمود. ومن حولها، تمتد نطاقات مروحية تتسع تدريجياً نحو الخارج، كأنها بوصلة تشير إلى الجهات الأربع، محمّلة برموز ودوائر وزخارف متموجة تستعيد دورات الطبيعة وتعاقب الأحداث، وتروي حكايةً متراكبة للأرض وكل ما مرّ عليها.
وتنساب فوق النسيج ملمسات دقيقة تردّد في سكون إيقاعات الطبيعة وطاقتها، فتحوّل السجادة إلى سجل بصري يحتفظ بأثر الزمن المتحرّك. يصبح هذا العمل بذلك لحظة تأمّل في دورات الكون وفي الأنماط الكبرى التي تنسج الحياة، داعياً المتأمّل إلى الإصغاء لنبض الأرض. ويصور عمل «واحة الأسلاف» مليحة كملاذ رقيق، وفضاء يلتقي فيه التاريخ بالخيال ليزدهرا معاً في وعي الناظر.