لطيفة بنت محمد: دبي وجهة عالمية أولى لخبراء وروّاد صناعة الساعات

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات الدورة السابعة من أسبوع الساعات دبي 2025، الحدث العالمي الأبرز لعشاق وهواة صناعة الساعات الفاخرة.

والذي يقام تحت رعاية سموها، ويواصل ترسيخ مكانته منصة دولية للتبادل الثقافي والإبداعي، وملتقى يجمع نخبة من العلامات والخبراء وصنّاع الساعات من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي انطلاق هذه الدورة، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس أسبوع الساعات دبي، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، في دبي مول وبرج بارك، بمشاركة أكثر من 90 علامة عالمية مرموقة، وبرنامج شامل يضم جلسات حوارية رفيعة المستوى، وفعاليات تفاعلية، وإطلاقات حصرية لابتكارات طال انتظارها في عالم صناعة الساعات.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «نحتفي اليوم بحدث أصبح علامة فارقة في عالم الساعات الفاخرة، ومنصة تُجسّد مفاهيم الإبداع والفخامة، وتبرز مكانة دبي وجهةً أولى لخبراء وروّاد هذه الصناعة العريقة».

وأضافت سموها: «ساهم أسبوع الساعات في دبي، على مدى عقدٍ كامل، في صناعة تأثير عالمي، وتعزيز حضور دبي مركزاً للابتكار والإلهام، وجسراً يربط بين الحرفية والحداثة، وبين الموروث والرؤى المستقبلية».

وأكدت سموها حرص دبي على دعم المبادرات الإبداعية التي تحتفي بالمواهب، وتثري القطاعين الثقافي والإبداعي، وتدعم رؤية الإمارة في بناء مدينة نابضة بالابتكار، وتحتضن التفكير المستقبلي.

وبعد استقطابه أكثر من 23,000 زائر في عام 2023، يعود أسبوع الساعات دبي 2025، ببرنامج متجدد، يجمع بين الابتكار والتجارب الحصرية. وتشهد هذه الدورة عودة «ردهة المقتنين»، التي ستحتفي بالذكرى الـ 75 لتأسيس أحمد صديقي وأولاده، الرائدة في قطاع الساعات والمجوهرات الفاخرة.

كما يستضيف الحدث أكثر من 20 إطلاقاً جديداً لعلامات عالمية، إلى جانب مجموعة من القادة والخبراء الإقليميين والعالميين في القطاع، لتقديم برنامج غني بأبرز الحوارات والمناقشات.

وتشمل الجلسات الرئيسة كلمة افتتاحية، يشارك فيها جان-فريدريك دوفور الرئيس التنفيذي لشركة رولكس، وعبد الحميد صديقي رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة، تحت عنوان «الوقت للتحرك الآن - رسالة إلى صناعة الساعات».

وبهذه المناسبة، قالت هند عبدالحميد صديقي، الرئيسة التنفيذية لأسبوع الساعات دبي: «لقد كان لدعم ورعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، دور محوري في تعزيز مكانة أسبوع الساعات بدبي، كمنصة عالمية تسهم في مواصلة التطوير والارتقاء بالمحتوى والتجارب التي يشهدها عالم الساعات، ما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات في هذا القطاع. ونحتفل اليوم بمرور عشر سنوات على انطلاق أسبوع الساعات دبي، ونفخر بالدعم الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة».

ولأول مرة، سيستضيف الحدث جلسة خاصة بعنوان «الطاولة المستديرة لمديري العلامات – نسخة علم الساعات»، بمشاركة نخبة من القادة العالميين، مثل جورج كيرن وإيلاريا ريستا وكارل-فريدريك شوفوليه وجوليان تورنار، في حوار مفتوح حول مستقبل صناعة الساعات.

ويمتد البرنامج ليشمل جلستين باللغة العربية، تناقشان أسواق الرفاهية الإقليمية واستراتيجيات الشركات العائلية، بالإضافة إلى عرض حي لفن الخط العربي، يقدّمه الخطاط حازم كردالي، ومعرض فني للفنانة عالية بنت سلطان، بعنوان «دبي في سباق مع الزمن»، يجسد تفرّد المدينة وتميزها.

منذ انطلاقته عام 2015، حافظ أسبوع الساعات دبي على هويته كحدث مجاني ومفتوح للجمهور، يجمع بين القيم الإبداعية والتواصل المجتمعي، ويقدم تجارب ثقافية فريدة، ويهيئ جسراً للتواصل بين الجمهور والخبراء والمواهب وصنّاع القرار في هذه الصناعة العريقة.

للتسجيل في الدورة السابعة من أسبوع الساعات دبي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، ومتابعة آخر المستجدات عبر صفحة إنستغرام: @dubaiwatchweek.

