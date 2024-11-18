فهد المعمري: «علم التراجم» بوابة استكشاف تاريخ المنطقة

أكد الكاتب والباحث فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن علم التراجم في التراث الشعبي يمثل جانباً مهماً من تاريخ الأدب في الإمارات، حيث يقدم صورة شاملة عن الشخصيات التي أثرت في مختلف المجالات الأدبية.

جاء ذلك خلال لقاء بعنوان «علم التراجم في كتب التراث الشعبي» ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حاورته فيه الشاعرة شيخة المطيري. وأشار إلى أن التنوع في الشخصيات والأساليب والمناهج يجعل علم التراجم من أكثر العلوم شمولية، إذ يتيح لنا استكشاف تاريخ المنطقة من خلال شعرائها وفنانيها ومفكريها ورواة تراثها.



وقال المعمري: «علم التراجم يعنى برصد كل تفاصيل حياة الأشخاص، بدءاً من الميلاد والنشأة، مروراً بفترة التعليم في الكتاتيب والمعلمين، وصولاً إلى مختلف مراحل حياتهم».

وأضاف: إن التراجم في الأدب العربي تمتد بجذورها إلى بدايات التصنيف عند العرب، وإن أول كتب هذا المجال كان كتاب «طبقات الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي، الذي وثق فيه معلومات عن العديد من الشعراء، ثم جاء بعده ابن قتيبة الدينوري بكتابه «الشعر والشعراء»، الذي يُعد أول عمل يؤصل ويؤرخ لعلم التراجم عند العرب.

وحول أول إسهام في علم التراجم بالإمارات، بين المعمري أنه يعود لعام 1967 مع كتاب «الشعر في دولة الإمارات» للدكتور أحمد أمين المدني، الذي تضمن فصلاً عن تراجم الشعراء.

مما شكل بداية مهمة لهذا العلم في الدولة. وفي عام 1979، صدر كتاب «تراثنا من الشعر الشعبي» للراحل خليفة بوشهاب، الذي قدم تراجم لأكثر من 150 شاعراً، مشيراً إلى أصولهم وإماراتهم.

وأضاف المعمري أن الأدب بعد الألفية شهد تطوراً نوعياً، حيث ظهرت تراجم متخصصة مثل كتاب «أعذب الألفاظ في ذاكرة الحفاظ» للدكتور حماد الخاطري، وكتاب «50 شاعراً» للدكتور سلطان العميمي. كما أشار إلى أن الدواوين الشعرية أصبحت مصدراً غنياً للتراجم، مثل كتاب «رسائل من الرعيل الأول» للدكتور عبدالله الطابور، الذي تناول تراجم وافية لكوكبة من المفكرين والصحافيين والمكتبيين.

كما تطرق فهد المعمري إلى التراجم الفنية، مثل كتاب «حرف وعزف» لعلي العبدان في ثلاثة أجزاء، الذي وثق الحركة الفنية في الإمارات من بداياتها حتى التسعينيات.

إضافة إلى حديثه حول التراجم الشخصية التي تتناول سيرة شاعر أو فنان بعينه، مثل كتاب «سالم الجمري: حياته وقراءة في قصائده» للدكتور سلطان العميمي، وسلسلة «أعلام من الإمارات» التي يضم كل كتاب منها سيرة شخصية بارزة مثل كتاب «حمد خليفة بوشهاب» لمحمد نور الدين.