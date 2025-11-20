وزارة الثقافة تكرم الفائزين بجوائز البُردة

نظمت وزارة الثقافة حفل جائزة البُردة في دورتها التاسعة عشرة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وبحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفكرية والفنية من داخل الدولة وخارجها.

وشهد الحفل، الذي أقيم أول من أمس، في متحف اللوفر أبوظبي، تكريم نخبة من المبدعين في الفنون الإسلامية، ضمن فئات الخط العربي، والشعر، والزخرفة، والتصميم التايبوغرافي.

وجاء تنظيم حفل هذا العام تحت شعار «التلاحم والتماسك الاجتماعي»، بما ينسجم مع عام المجتمع 2025، الذي يركز على تعزيز الترابط الإنساني، وترسيخ قيم الوحدة والتآلف، تأكيداً على دور الثقافة والفنون في دعم التلاحم المجتمعي، وترسيخ روح الانسجام والتعاون.

رؤية معاصرة

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، إن جائزة البردة نجحت على مدار الدورات الماضية في نشر الفنون الإسلامية برؤية معاصرة، تحافظ على الأصالة، وتُركز على التجديد، لتصبح اليوم منصة عالمية، تُكرِّم المبدعين في مجالات الخط، والزخرفة، والشعر، والفنون المعاصرة.

وأضاف أنه مع كل دورةٍ جديدة من جائزة البُردة، نُرسّخ مكانة الفن الإسلامي، كرافدٍ من روافد الحوار الثقافي، ومنصةٍ تعبّر عن قيم الجمال والسلام والاحترام المتبادل، وبما يُجسد رسالتنا في دولة الإمارات نحو دعم الحوار الحضاري بين الثقافات.

وتضم قائمة الفائزين عن فئة التصميم التايبوغرافي، وسام الصائغ، التي فازت بالمركز الأول، ونور شمسي بالمركز الثاني، بينما نالت ياسمين نعيم المركز الثالث.

وفي فئة الخط المعاصر، حصد محمد رضا بشيري المركز الأول، تلاه مهدي زماني بلوكاني في المركز الثاني، ثم نجاة فاروق إبراهيم سليمان في المركز الثالث، كما جاء محمد سعيد نقاشيان في المركز الرابع، وريحانة كشتكار قاسمي في المركز الخامس.

أما فئة الخط التقليدي، فقد تصدرها أحمد الهواري، الذي فاز بالمركز الأول، فيما نال الدكتور بلال عطية المركز الثاني، ومريم نوروزي حليلاني المركز الثالث، وحقق أحمد علي نمازي المركز الرابع، بينما تقاسم كلٌّ من علي ممدوح وإعجاز رحيم المركز الخامس.

وفي فئة الزخرفة التقليدية، فاز محسن مرادي بالمركز الأول، تلته زهرة دوستي في المركز الثاني، ثم حبيب الرحمن سلطاني في المركز الثالث، كما حصلت إلهام غلافروز نفوطي على المركز الرابع، وتقاسم أفسانه مهداوي وعلي رضا أباصلت المركز الخامس.

أما فئة الزخرفة المعاصرة، فقد شهدت فوز نادر تاتار بالمركز الأول، ومهرابان بيزا كايا بالمركز الثاني، ونرجس مؤمني بالمركز الثالث.

وفي فئة الشعر الفصيح، نالت نشوى جاد المركز الأول، تلاها عماد أبو أحمد في المركز الثاني، وحسن مبارك الربيح في المركز الثالث، كما نال كلٌّ من فضيلة عظيمي ومعاذ محمد عيون جائزتين تشجيعيتين، عن مشاركات عكست موهبة شعرية واعدة. أما في فئة الشعر النبطي.

فقد فاز بها حمد المطيري بالمركز الأول، وجاء عبد الله علي مبارك الهاجري في المركز الثاني، بينما نال عبد العزيز بن حمد العميري المركز الثالث، وذلك لما قدموه من نصوص حملت قوة التعبير وجزالة المفردة.