افتتاح الدورة الـ26 لمهرجان الشارقة للفنون الإسلامية

افتتح الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، أمس، مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية في دورته الـ26 تحت شعار «سراج»، وذلك في متحف الشارقة للفنون.

وتجول، فور وصوله، في أروقة وأجنحة المهرجان الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ويضم مجموعة كبيرة من المعارض الفنية المعاصرة لفنانين وفنانات من مختلف الدول العربية والإسلامية من جميع أنحاء العالم.

واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، إلى شروحات مفصلة من المشاركين عن أعمالهم الفنية والتي تنوعت ما بين المعمار والتركيبات الفنية والمنحوتات والزخارف والمجسمات المتحركة واللوحات والمخطوطات.

والتي أبرزت رؤى مختلفة عن الفنون الإسلامية الحديثة ومدارسها المتنوعة في العديد من دول العالم، وعكست شعار المهرجان لهذا العام.

وتعرّف خلال جولته في المهرجان إلى ما يقدمه الفنانون من أفكار مختلفة عن أعمالهم التي أبرزت تجاربهم الفنية المرموقة والخيال الواسع الذي يتمتعون به، ما يرسخ مكانة المهرجان حدثاً فنياً نوعياً في الوطن العربي والعالم. حضر الافتتاح بجانب رئيس مكتب سمو الحاكم كل من:

معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعائشة راشد بن ديماس، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعدد من المسؤولين والفنانين.