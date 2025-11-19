منشورات القاسمي تستعرض أحدث إصداراتها في «الكويت للكتاب»

يشارك جناح منشورات القاسمي في الدورة الثامنة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، التي تنطلق اليوم الأربعاء تحت شعار «عاصمة الثقافة.. وطن الكتاب»، وسط حضور عربي ودولي واسع، وبإشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وتأتي مشاركة منشورات القاسمي ضمن حضور مميز يضم أكثر من 611 دار نشر عربية و264 دار نشر أجنبية، ممثلة لـ 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقد تصدرت دولة الإمارات قائمة المشاركات العربية بـ 234 ناشراً، تلتها مصر ولبنان وسوريا، فيما برزت المشاركة الأجنبية للمملكة المتحدة والهند، في مؤشر على اتساع نطاق التفاعل الثقافي في هذه الدورة.

وتقدم منشورات القاسمي أحدث إصداراتها الأكاديمية، وفي مقدمتها الموسوعة الوثائقية الضخمة «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويعد هذا العمل مشروعاً علمياً متكاملاً يمتد إلى 33 مجلداً باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية، ويضم 1473 وثيقة تاريخية من الأرشيفات الإنجليزية والهولندية والفرنسية والعثمانية، ما يجعله مرجعاً أساسياً للباحثين في تاريخ المنطقة.

ولقيت الموسوعة اهتماماً واسعاً في الأوساط البحثية خلال عرضها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظراً لما تقدمه من بنية معرفية شاملة تعيد قراءة الحوادث التاريخية من خلال حوليات موثقة ومصادر نادرة.

ويعرض جناح منشورات القاسمي كذلك مجموعة كاملة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المعروفة في مجالات التاريخ والسرد والأدب والمسرح، ومنها: «سلطان التواريخ»، و«البرتغاليون في بحر عمان».

بالإضافة إلى باقة أخرى من الإصدارات التي ترجمت إلى أكثر من لغة، ما يعكس حضوراً عالمياً متنامياً لإنتاج منشورات القاسمي.

كما تقدم المنشورات كتاب «مختارات من جِرون نامه»، الذي قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتحقيقه اعتماداً على النسخة المخطوطة المكتشفة في المكتبة البريطانية والمؤرخة بعام 1697م، والمكتوبة بالفارسية شعراً، لما تحمله من قيمة تاريخية وأدبية نادرة. ويضاف إلى ذلك عرض موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة، إلى جانب عدد من العناوين الحديثة التي تغطي مختلف الحقول المعرفية.

وبهذه المشاركة، تؤكد منشورات القاسمي دورها الفاعل في ترسيخ القيم الثقافية، وتعزيز إنتاج المعرفة، وإتاحة مؤلفات نوعية تسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتقديم مصادر بحثية رفيعة المستوى للدارسين والمهتمين في المنطقة والعالم.