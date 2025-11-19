لطيفة بنت محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والفنون

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «بيت الفن» في مدينة إكسبو دبي، وهو مركز ثقافي وفني جديد متعدد التخصصات، هدفه دعم الفنون والفنانين في دولة الإمارات ودول الخليج والمنطقة العربية عموماً.

وإتاحة الفنون بأنواعها للجميع، في خطوة مهمة ضمن استراتيجية «مدينة إكسبو دبي» لتعزيز مكانتها وجهةً لأبرز الفعاليات الفنية والثقافية، وملتقى للفنانين لتبادل الأفكار وعرض أعمالهم.

جرى الافتتاح في مبنى بيت الفن الجديد، الجناح المغربي سابقاً، وهو من أجنحة إرث معرض إكسبو 2020 دبي، وحاز عدداً من الجوائز الهندسية لتصميمه المعماري الفريد، وتم ترشيحه أخيراً لجائزة آغا خان المرموقة.

كما أُعيد تأثيثه وتجديد ديكوراته ليتناسب مع أهداف بيت الفن الممتد على سبعة طوابق تضمّ معارض وورش عمل ومساحات للفعاليات والبرامج.

إثراء المشهد الثقافي

واطّلعت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال جولتها في المعرض الافتتاحي لبيت الفن الذي يُنظَّم تحت عنوان «تشابُك»، على مجموعة الأعمال الإبداعية التي قدّمها 18 فناناً محلياً وخليجياً وعربياً، حيث أشادت بتميّز أفكارهم ورؤاهم التي تعكس طموحاتهم وقدرتهم على إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وقالت سموها: «يبرز المعرض تفرد فكر الفنانين المشاركين، ويكمن تميّزه في تنوع وجهات النظر الإبداعية، ما يفتح آفاق الحوار، ويمد جسور التواصل بين الكفاءات الفنية المحلية والخليجية والعربية، ويتيح فرصة تبادل الخبرات والرؤى في ما بينهم، ما يسهم في تعزيز قوة الحركة الفنية في الدولة، وتأسيس بيئة مستدامة قادرة على تحفيز روح الابتكار لدى المبدعين، والمساهمة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية».

وأثنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الشراكة الاستراتيجية بين «دبي للثقافة» ومدينة إكسبو دبي، لافتةً إلى أنها تمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات والمراكز الثقافية، وتعكس تضافر الجهود لدعم التنوع الثقافي وتمكين القطاع الإبداعي في الإمارة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمس في تغريدة عبر منصة «إكس»: «افتتحنا أمس بيت الفن في مدينة إكسبو دبي، ليكون مساحة مفتوحة تحتفي بالإبداع وتدعم الفنانين في دولة الإمارات والمنطقة. بيت يجمع رؤى فنية متفردة.

ويحتضن تنوع التجارب وثراء التعبير، ليشكل منصة للحوار ومد جسور التواصل بين الكفاءات الإبداعية الخليجية والعربية.. ويعكس التزامنا بتعزيز الحراك الفني، وتأسيس بيئة مستدامة تحفز الابتكار وتدعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية».

وأضافت سموها: «يأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دبي للثقافة ومدينة إكسبو دبي، في نموذج يجسد تكامل الجهود المؤسسية لتمكين القطاع الإبداعي، وترسيخ مكانة دبي عاصمة للثقافة والفنون».

كبار الشخصيات

ويأتي الافتتاح، الذي حضره عدد من كبار الشخصيات، ترسيخاً لرسالة مدينة إكسبو دبي وجهودها في جمع مختلف الثقافات وتعريفهم بتراث المنطقة، حيث تعرّف الزوار خلال الافتتاح إلى أصول حرفة نسيج السدو التقليدية، والتي عبّرت عنها إبداعات نخبة من أمهر الفنانين والمصممين الخليجيين بأساليب مبتكرة.

ويقدّم المعرض مزيجاً فنياً غنياً يعكس ثراء التجارب والتقاليد الخليجية ليأخذ الزوار في رحلة تأملية عبر الروايات الثقافية المحلية والإقليمية، بدءاً من الأعمال الفنية المستوحاة من صيد اللؤلؤ وحرفة السدو، التي أعاد تقديمها الفنانون بطريقة مبتكرة عبر أعمال فنية معدنية ورقمية، وصولاً إلى المنسوجات المعلّقة والأعمال الرملية.

وقدّم الفنانون المشاركون مجموعةً مميزة من الأعمال التي تعكس جماليات حرفة السدو المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. وسلّطت أعمالهم الفنية الضوء على روابط التواصل بين الأجيال، جامعةً بين الحرف القديمة والتعبيرات المعاصرة، والقيم والتقاليد المشتركة، إلى جانب السرديات الثقافية والشخصية المتنوعة.

ويُعد «بيت الفن» من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين «دبي للثقافة» ومدينة إكسبو دبي، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، كما تشمل الشراكة معرض «ضي دبي» الفني الذي اختُتم، أمس (الثلاثاء)، مُسلطاً الضوء على أبرز الفنانين الإماراتيين عبر ثلاثة أجيال مختلفة.

ملتقى جديد للفنانين

وفي مناسبة اختتام معرض «ضي دبي»، قالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، والقيّم الفني لـ«بيت الفن»:

«في حين تنطفئ أنوار الدورة الثانية من فعاليات (ضيّ دبي) الفني، فإننا نضيء اليوم نوراً جديداً من خلال (بيت الفن)، الملتقى الجديد للفنانين والمبدعين في المنطقة ليبتكروا ويتواصلوا وينطلقوا نحو آفاقٍ أرحب من الإبداع.

ويحتفي معرضنا الافتتاحي برواياتنا الثقافية المشتركة والقصص الشخصية الفريدة التي تُلهم كلّ واحدٍ منا، سيضفي بيت الفن روحاً جديدة على الفنون التي تروي قصص التقاليد المشتركة والتراث العريق، وينسجها جنباً إلى جنب مع أشكال الفن المعاصر في نسيج نابض بالحياة، ليربط أجيالاً من الحالمين هنا في القلب الإبداعي لمدينة إكسبو دبي».

