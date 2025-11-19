«دبي للثقافة» تعلن عن المكرمين ولجان تحكيم «دبي للفنون الأدائية الشبابية»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن انتهاء تحضيراتها لتنظيم النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، الذي يضم تحت مظلته «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، و«مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، و«مهرجان دبي للفنون الشعبية»، ويهدف إلى تطوير منظومة الفنون الأدائية التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإبداعي.

وسيشهد المهرجان، الذي سيقام من 28 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، في حي الشندغة التاريخي، تقديم سلسلة من الأعمال المسرحية وعروض الفنون الشعبية التي ستقدمها مختلف الجمعيات والفرق المسرحية المحلية.

وكشفت الهيئة عن أعضاء لجان تحكيم «دبي للفنون الأدائية الشبابية»، حيث ستتولى كل من الدكتورة باسمة يونس، والدكتور ثامر العربيد، والمخرج أليكس بروند تقييم الأعمال المسرحية المتنافسة على جوائز «مهرجان دبي لمسرح الشباب».

بينما ستقوم فاطمة الهاشمي بالتعاون مع الدكتور محمد حمامي، وشوكت مامادجونو، بمهمة تقييم المقطوعات والأعمال الفنية والغنائية المشاركة في «مهرجان دبي لموسيقى الشباب».

في حين سيقوم عبيد علي ومحمد مال الله بتقييم العروض المشاركة في «مهرجان دبي للفنون الشعبية». كما أعلنت الهيئة عن منح الفنان أحمد الجسمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين الإماراتيين، لقب «شخصية العام المسرحية».

كما ستكرم خبير الفنون الشعبية عبيد علي بلقب «شخصية العام للفنون الشعبية الشبابية»، فيما ستحصل العازفة تالا بدري، مؤسسة مركز الفنون الموسيقية في دبي، على لقب «شخصية العام الموسيقية».

وأشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى أن مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية يمثل إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي المحلي، وأن الاحتفاء بالمبدعين وتكريمهم يأتي في إطار التزامات الهيئة تجاه الرموز الفنية المحلية.

ودعمهم وتعريف المجتمع بمساهماتهم في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات. ونوهت في الوقت ذاته إلى أهمية الأسماء التي تضمها لجان تحكيم «دبي للفنون الأدائية الشبابية».