معرض «الهوايات والمقتنيات الخاصة».. نوادر تروي تاريخ الإمارات

مقتنيات متنوعة ونادرة في معرض «الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» بدورته السابعة، الذي افتتحه معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة.

وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، والمهندس أنس بوخش رئيس لجنة المسابقات، وعلي الشريف رئيس لجنة الشباب، ونخبة من العارضين والمهتمين.

ويشارك في المعرض هذا العام، 25 مقتنياً، حيث يسلط الضوء على المقتنيات والهوايات ليس فقط كمعروضات يحتفظ بها صاحبها، لكنها كقصص وحكايات تربط المقتني بمقتنياته، وتؤكد عشق صاحبها للفن والتراث، وتقدم تجارب وتاريخ حياة أصحابها.

يضم المعرض باقة من المقتنيات الثرية والهوايات المفيدة، ومن أبرزها مشاركة د. محمد عبدالله المنصوري، حيث يعرض مجموعة من الإصدارات حول المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في الصحافة العربية.

كما يتضمن المعرض مقتنيات مرتبطة بالحنين والذكريات، ومن أبرز المشاركين بلال البدور، حيث يقدم مجموعة من بطاقات التعريف (باجات) حملت الكثير من الذكريات، ومحمد غانم المهيري يعرض مجموعة من أجهزة الراديو القديمة، وحسن بوصابر آل علي يقدم مجموعة من (ألعاب زمان) والتي ارتبطت في أذهان أجيال كثيرة، ومشاركة فاطمة علي صالح بمجموعات متنوعة من بطاقات المعلومات (سين وجيم) .

والتي مثلت ذاكرة حية وبنكاً ثرياً من المعلومات في زمن غابت فيه التكنولوجيا، وكان للتقويمات السنوية نصيب من الذكريات، حيث يشارك عبدالله جاسم المطيري بمجموعة متنوعة من التقويمات على مر سنوات عدة ومؤسسات وشخصيات تحمل الكثير من الأحداث.

وكان لهواة السفر وشغف توثيق الرحلات مشاركة مميزة، حيث يعرض عبد الشكور تهلك نماذج من قصور وأبنية من مختلف أنحاء العالم، ويشارك د. سعيد حارب بمجموعة من المطويات السياحية لكل دولة زارها، كما يشارك راشد عبدالله الخوري بمجسمات لمقتنيات أثرية من متاحف العالم.

ويشارك أحمد محمد ناصر الزرعوني بمجموعة من القداحات (الولاعات) القديمة، ويشارك طالب محمد ناصر بمجموعة من المقتنيات التذكارية الخاصة بالأمم المتحدة. وكان لتوثيق وإبراز الهوية الإماراتية حضور فريد، حيث يعرض ناصر بن أحمد بن عيسى السركال مجموعة نادرة من طوابع دبي البريدية من عام 1909 إلى 1973.

كما يشارك عبدالله المر الكعبي بمجموعة من الكتب من إصدارات الستينيات عن إمارة أبوظبي، ويقدم جمال علي بن ساحوه مجموعة متنوعة من المباخر، ويعرض عبيد المخمري الإصدارات الخاصة ببطاقات نول.

ويشارك يوسف أحمد الشامسي بمجموعة من الرموز والمعالم الإماراتية المطبوعة على البطاقات البريدية، وتشارك المهندسة فتحية حسن الزرعوني بمجموعة من المقتنيات العسكرية القديمة لفتت انتباه الحضور، ويعرض أحمد سيف الحساوي مجموعة من لوحات أرقام السيارات المميزة من إمارة أم القيوين. ولاقت نوادر المقتنيات إعجاب الحضور.

حيث يشارك المهندس رشاد بوخش بمجموعة من نوادر العملات من أنحاء العالم، كما يشارك خلفان علي آل علي بأكبر عملات في العالم. ويعرض علي عبدالله الحمادي مجموعة من أدوات الخطاطين ومصاحف تاريخية لكبار الخطاطين.

وكان للهدايا التذكارية تميز، حيث يشارك الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء بمجموعة نادرة من هدايا الخطوط الجوية الهولندية المصنوعة من السيراميك والبورسلان.

ويتضمن المعرض مجموعة من مقتنيات وأعمال خاصة بأم كلثوم تحمل روعة الصوت والنغم يقدمها جمال جمعة حبش، كما يشارك محمد حمد الجنيبي بمقتنيات متنوعة حول الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا. ويعرض محمد سيف المهيري مجموعة من التذكارات لإنجازات منتخب الإمارات لكرة القدم.