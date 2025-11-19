«الإمارات للآداب» تحتفي بتجربة 7 كتاب يضيئون دروب الحكاية الإماراتية

سلطت مؤسسة الإمارات للآداب، احتفاء بعيد الاتحاد الـ54 الضوء على الإبداع والهوية من خلال الإضاءة على تجربة 7 كتاب ومبدعين إماراتيين يوسعون بكتاباتهم آفاق الخيال، ويضيئون بطريقتهم دروب الحكاية الإماراتية.

وأضاءت المؤسسة على الدكتور سلطان العميمي، وهو شاعر وروائي ومؤرخ ثقافي ينقل بكتاباته نبض الماضي إلى الحاضر.

وبصفته رئيساً لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ومديراً لأكاديمية الشعر في أبوظبي، يسهم في صون الإرث الشعري الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

وتقدم روايتاه، «الرحلة الشابورية 1936» و«ص.ب: 1003» نموذجاً بارزاً لاستلهام التاريخ الشفهي وتقديمه في قالب روائي نابض بالحياة.

شهاب غانم

كما تطرقت المؤسسة إلى مسيرة د. شهاب غانم، الشاعر والمهندس، الذي يمزج بين الهندسة والإبداع، وقد ألّف أكثر من مئة كتاب ترجمت إلى أكثر من عشرين لغة، تجمع كلها على رسالة واحدة:

الوحدة الإنسانية. وقد حاز على جائزة «طاغور» للسلام ولقب شخصية العام الثقافية في دولة الإمارات، وتعد أعماله دعوة إلى الحوار والتفاهم عبر الشعر.

نادية النجار

ولفتت المؤسسة إلى تجربة الكاتبة نادية النجار، الحائزة على العديد من الجوائز، حيث تعالج في أعمالها أسئلة الذاكرة والهوية والحداثة. وفي روايتها «ملمس الضوء»، تفتح الكاتبة أبواباً جديدة للتأمل في علاقة الإنسان بجذوره وتطوره.

فاطمة المزروعي

كما تطرقت المؤسسة إلى الكاتبة فاطمة المزروعي، التي ترأس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتعمل على حفظ ملامح الذاكرة الوطنية. وفي رواياتها ومجموعاتها الشعرية مثل «العتمة» و«قصتي الأخرى»، تمزج بين المعرفة التاريخية والبعد الإنساني.

صفية الشحي

وأشارت المؤسسة إلى الكاتبة صفية الشحي، كصاحبة حضور إعلامي وصوت يتقن رواية الإنسان، وهي معروفة لدى كثيرين بأنها الصوت الرسمي في إكسبو 2020 دبي، نجحت صفية الشحي في بناء مسيرة تجمع بين الإعلام والأدب والتدريب.

مريم الزرعوني

كما أضاءت المؤسسة على الكاتبة مريم الزرعوني، التي تمتاز نصوصها بشعرية خاصة، سواء كانت قصيدة أو رواية. وقد نالت مجموعتها «لم يعد أمراً ذا أهمية» تقديراً دولياً بعد ترجمتها إلى الإسبانية.

ومن خلال كتاباتها وأعمالها في الترجمة، تبني جسوراً ثقافية وتثبت قدرة الأدب الإماراتي على إلهام الحوارات.

نورة النومان

وسلطت المؤسسة الضوء على الكاتبة نورة النومان، رائدة أدب الخيال العلمي العربي، التي قدمت إلى القراء عملاً مفصلياً في أدب الخيال العلمي العربي مع روايتها «أجوان»، التي فتحت المجال أمام جيل جديد من الكتّاب الشباب للتشجع على الكتابة في هذا النوع الأدبي.