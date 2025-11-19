تكريم الفائزين في الدورة الـ 4 من جائزة «كنز الجيل» 24 نوفمبر

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، يكرم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة «كنز الجيل» في حفل يستضيفه «قصر المويجعي» بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه المركز من 24 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تحتفي الجائزة بالمبدعين وبجهودهم الاستثنائية التي تثري المشهد الثقافي في مجال الشعر الشعبي. ونشجع الجميع على المشاركة لتسليط الضوء على إنجازاتهم في مجالات الشعر والبحث والفن والإبداع.

ونحن إذ نبارك للفائزين في دورة هذا العام، نؤكد أن المشاركات من حول العالم تسهم بشكل فعال في مواصلة جهودنا لحفظ التراث، حيث يعتبر الشعر أحد الأركان الأساسية في هذا المجال».

وفاز في الجائزة عن فرع «الفنون» الفنانة نجاة فاروق سليمان، من مصر عن لوحتها «سرت من عيني دموعي».

وعن فرع «الإصدارات الشعرية» فاز الشاعر حامد زيد، من دولة الكويت عن ديوانه «وابقى جبل»، الصادر عن دار بلاتينيوم بوك عام 2025.

وفي فئة «المجاراة الشعرية» فاز الشاعر علي الحارثي، من سلطنة عمان، عن قصيدته «صدى النور».

وفاز عن فرع «الدراسات والبحوث» الكاتب والباحث علي أبوالريش من دولة الإمارات عن كتابه «زايد عوالم شعرية سقفها المدى» ، الصادر عن دار نبطي للنشر عام 2025.

وفاز عن فئة «الشخصية الإبداعية» الشاعر محمد راشد الشامسي من دولة الإمارات تقديراً لغزارة إنتاجه وعطائه الشعري المميز، عبر مسيرته الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تواصل جائزة كنز الجيل نجاحها في استقطاب المزيد من المشاركات المميزة من كافة أنحاء العالم.

وقد توجهت الجائزة هذا العام لنخبة ممن قدموا أعمالاً مبتكرة ذات صلة بأهداف الجائزة وفروعها التي تسعى لتكريم الأعمال الجادة التي تتناول بالإبداع والبحث، الشعر النبطي، والموروث المتصل به وما يتضمنه من قيم عريقة» .

وأضاف: «تدعم كنز الجيل، العطاء والإبداع، وتحفز الأجيال الجديدة على خوض تجربة التفاعل مع الإرث الثقافي للأجداد وفهمه والإضاءة عليه بدراسات وبحوث مبتكرة، واستلهامه في إبداعات جديدة في أشكال الفنون القولية والبصرية من مجاراة شعرية، وقصائد تستلهم الإرث وتتصل بالعصر».

وقال علي عبيد الهاملي، رئيس اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل: «مع كل دورة جديدة، ترفد جائزة «كنز الجيل» المشهد الإبداعي والبحثي بأعمال مهمة، عبر اتباع أعلى معايير الكفاءة والنزاهة في تقييم المشاركات، في ظل كم وتنوع كبيرين، يتطلبان معايير دقيقة لاختيار المشاركات الفائزة، والتي ترصد جمالية الشعر النبطي والتراث الإماراتي والعربي الأصيل».

وأضاف: نجحت «كنز الجيل» في الجمع بين الإبداع والفكر والنقد، لصنع حركة شعرية، وفنية، ونقدية، متخذة من تجربة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإبداعية ركيزة انطلاق لها.

وسيمنح الفائز بلقب الشخصية الإبداعية رصيعة ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى 500 ألف درهم، في حين يحصل كل فائز في الفروع الأخرى على رصيعة ذهبية، وشهادة تقدير، وجائزة مالية بقيمة 200 ألف درهم إماراتي.