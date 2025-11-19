«إكسبوجر» يحتفي بعقد من السرد القصصي البصري

بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاقه، يعود المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته المقبلة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لينطلق من 29 يناير حتى 4 فبراير المقبلين في الجادة بالشارقة تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، احتفاء بعشر سنوات من بناء واحدة من أبرز منصات التصوير البصري في العالم، وما حققه من ترسيخ لثقافة الصورة ورسالتها. ويشهد «إكسبوجر 2026» مشاركة استثنائية هذا العام.

حيث يستضيف أكثر من 420 فناناً بصرياً عالمياً من مختلف دول العالم يقدمون برنامجاً متكاملاً يتجاوز 570 فعالية تجمع بين المعارض الفنية والحوارات المتخصصة والعروض السينمائية ولقاءات الخبراء على مساحة 49 ألف متر مربع. ويقدم المهرجان هذا العام 95 معرضاً تضم 3,200 عمل بصري تشكل مجتمعة واحدة من أوسع التجارب البصرية التي يقدمها معرض فني في المنطقة.

ويشهد المهرجان أكثر من 126 خطاباً ملهماً وجلسة نقاشية، إلى جانب 72 ورشة عمل متقدمة في مختلف تخصصات صناعة الصورة، وأكثر من 280 جلسة تقييم للأعمال الفنية تتيح للمبدعين من جميع المستويات تطوير أساليبهم الاحترافية.

كما يعرض المهرجان برنامج سينمائي يبرز قوة الصورة المتحركة في نقل القصص وتوثيق تجارب إنسانية بصرية مؤثرة، إلى جانب معرض تجاري عالمي يعرض أحدث تقنيات التصوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبث وصناعة المحتوى المرئي. وللمرة الأولى منذ انطلاقه، يعلن «إكسبوجر» برنامج ضيف شرف، حيث يستقبل هذا العام مدينة «أثينا» اليونانية كضيف شرف.