مخيم رحالة حتا الصغار.. تجارب ومغامرات ميدانية مشوقة

وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الناشئة، وتعريفهم بالعادات والتقاليد المجتمعية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة بدعم أهداف «عام المجتمع» وخطة التنمية الشاملة لمنطقة حتا، وتحقيق مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» الخاصة بمنطقة حتا.
كما سيلتقون في الأسبوع الثاني مع «صُنّاع العسل» للتعرف على طبيعة حتا ودورة حياة النحل، ويخوضون تجربة جمع العسل من الجبال، وسيتابعون في الأسبوع الثالث «وادي جيما وعجائب الماء» رحلة تدفق الماء من الجبال ويستكشفون التقنيات التي استخدمها الأهالي قديماً للمحافظة على تدفقه وإيصاله إلى بيوتهم ومزارعهم.
في حين سيحتفل الأطفال في الأسبوع الرابع بـ«عيد الاتحاد الـ 54»، وسيخوضون تجربة استثنائية تُنمّي لديهم حس الانتماء والمسؤولية، وتغرس فيهم قيم العمل الجماعي في أجواء ممتعة، كما سيشهد المخيم تنظيم مجموعة فعاليات تحتفي بتاريخ الإمارات وقيمها الوطنية.
وقالت: «تحرص الهيئة عبر فعاليات المخيم على منح الأطفال تجارب تعليمية مبتكرة، تسهم في فتح آفاقهم الفكرية والإبداعية، وتُمكنهم من استكشاف منطقة حتا وتراثها وعادات وتقاليد المجتمع.
كما تتيح لهم فرصة خوض مغامرات فريدة مستلهمة من التراث المحلي، يتعرفون فيها طريقة عيش الأهالي في المنطقة، وما تمتلكه من إمكانيات ومقومات طبيعية وسياحية»، منوهة إلى أن جميع الورش صممت بحرفية عالية لتعزيز وتنمية مهارات الأطفال، وتحفيز روح الإبداع والتعلم لديهم.