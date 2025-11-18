مخيم رحالة حتا الصغار.. تجارب ومغامرات ميدانية مشوقة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن تنظيم مخيم حتا الشتوي، والذي تستضيفه قرية حتا التراثية خلال عطلات نهاية الأسبوع ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، بهدف الاحتفاء بتراث منطقة حتا وتقاليدها وبيئتها الطبيعية.

وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الناشئة، وتعريفهم بالعادات والتقاليد المجتمعية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة بدعم أهداف «عام المجتمع» وخطة التنمية الشاملة لمنطقة حتا، وتحقيق مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» الخاصة بمنطقة حتا.

ويستهدف المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 عاماً، ويتيح لهم فرصة التفاعل مع البيئة الطبيعية التي تتميز بها منطقة حتا، من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية التي ستقام على مدار 4 أسابيع تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، الذين سيتولون تعريف الناشئة بجوانب مختلفة من الحياة المجتمعية في المنطقة بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم، ويعزز لديهم العمل الجماعي.

وعلى مدار 4 أسابيع، سيعيش الأطفال مغامرات ميدانية مشوقة، حيث سيتعرفون خلال الأسبوع الأول الذي يحمل عنوان «الناس والأماكن» على أهالي حتا، وكيف أسهمت الجبال والحصون والمزارع في تشكيل حياتهم.

كما سيلتقون في الأسبوع الثاني مع «صُنّاع العسل» للتعرف على طبيعة حتا ودورة حياة النحل، ويخوضون تجربة جمع العسل من الجبال، وسيتابعون في الأسبوع الثالث «وادي جيما وعجائب الماء» رحلة تدفق الماء من الجبال ويستكشفون التقنيات التي استخدمها الأهالي قديماً للمحافظة على تدفقه وإيصاله إلى بيوتهم ومزارعهم.

في حين سيحتفل الأطفال في الأسبوع الرابع بـ«عيد الاتحاد الـ 54»، وسيخوضون تجربة استثنائية تُنمّي لديهم حس الانتماء والمسؤولية، وتغرس فيهم قيم العمل الجماعي في أجواء ممتعة، كما سيشهد المخيم تنظيم مجموعة فعاليات تحتفي بتاريخ الإمارات وقيمها الوطنية.

وفي هذا السياق، أكدت مريم ضاعن التميمي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة أن المخيم يمثل جزءاً من جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تعزيز حس الانتماء والمسؤولية لدى الأجيال الناشئة.

وقالت: «تحرص الهيئة عبر فعاليات المخيم على منح الأطفال تجارب تعليمية مبتكرة، تسهم في فتح آفاقهم الفكرية والإبداعية، وتُمكنهم من استكشاف منطقة حتا وتراثها وعادات وتقاليد المجتمع.

كما تتيح لهم فرصة خوض مغامرات فريدة مستلهمة من التراث المحلي، يتعرفون فيها طريقة عيش الأهالي في المنطقة، وما تمتلكه من إمكانيات ومقومات طبيعية وسياحية»، منوهة إلى أن جميع الورش صممت بحرفية عالية لتعزيز وتنمية مهارات الأطفال، وتحفيز روح الإبداع والتعلم لديهم.