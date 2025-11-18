عرض النسخة الأولى لأعمال شكسبير في «فن أبوظبي»

تشارك دار بيتر هارينغتون، إحدى أبرز دور الكتب النادرة في العالم، في فعاليات معرض فن أبوظبي الذي ينطلق من 19 إلى 23 نوفمبر الحالي، في منارة السعديات، بعرض النسخة الأولى من أعمال شكسبير الكاملة للبيع في معرض فن أبوظبي وحد أهم الكنوز الأدبية في التاريخ الحديث، والمقدر سعره بـ4.5 ملايين جنيه استرليني.

ويمثل ظهور هذا العمل الأدبي في أبوظبي فرصة نادرة للمهتمين باقتناء النفائس الأدبية والمؤسسات الثقافية في المنطقة للانضمام إلى نخبة المكتبات العالمية التي تحتفظ بنسخ منه، مثل مكتبة فولغر شكسبير في واشنطن، والمكتبة البريطانية في لندن.

وقال بوم هارينغتون، مالك دار بيتر هارينغتون، إن أعمال شكسبير لا تزال قادرة على تجاوز حدود الزمان والمكان، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه المجموعة في ترسيخ تأثير شكسبير على اللغة الإنجليزية.