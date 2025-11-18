العضوية السنوية لمتحف زايد الوطني.. مزايا وتجارب

أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عضويته السنوية قبل افتتاحه الرسمي في 3 ديسمبر.

توفر العضوية السنوية تجربة مرحة وشاملة للجميع، وتشجع الزوار على العودة والاستكشاف والتعرف على سرد قصة الاتحاد، والاحتفاء بتاريخ وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمتع الأعضاء بمزايا حصرية تشمل الدخول غير المحدود إلى صالات العرض والمعارض، وأولوية الحجز للفعاليات وورش العمل. ويمكن للزوار الحصول على العضوية السنوية ضمن ثلاث فئات، وهي:

العضوية الفردية، تتيح للراغبين استكشاف تاريخ وتراث دولة الإمارات. وعضوية المعلم، حيث يمكن للمعلمين تعزيز تجربتهم التعليمية من خلال الاستفادة من موارد المتحف وبرامجه. إضافة إلى عضوية الطالب، حيث تتيح للطلاب المشاركة في المعارض والفعاليات والبرامج في المتحف.