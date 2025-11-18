«آيكوم دبي 2025».. جولات تستكشف ثراء المشهد الثقافي الإماراتي

واستضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، سلسلة من الجولات الثقافية المحلية والإقليمية، ضمن أجندة فعالياته الهادفة إلى تمكين الوفود المشاركة من استكشاف قطاع المتاحف وثراء المشهد الثقافي في الدولة والمنطقة.
ويأتي ذلك في سياق التزامات «آيكوم دبي 2025» الهادفة إلى تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل المعرفة بين المجتمعات، وترسيخ مكانة دبي والإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار الثقافي.
وواحة العين وقلعة الجاهلي في مدينة العين، ومركز مليحة للآثار ومتحف الشارقة للتراث في الشارقة، وقلعة ضاية ومتحف رأس الخيمة الوطني في رأس الخيمة، ومتحف عجمان، وموقع تل أبرق الأثري، وموقع الدور الأثري في أم القيوين، كما حظي المشاركون بفرصة استكشاف الأسواق التقليدية، والمواقع التراثية والبيئية.
إضافة إلى المتاحف العصرية والمعالم السياحية والمراكز الإبداعية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، في تجربة شاملة تعكس تفرد تراث الإمارات وهويتها الثقافية، وما تتميز به من تناغم فريد بين الابتكار والفن والطبيعة والهندسة المعمارية.
حيث تجسد هذه التجارب الالتزام المشترك بالمحافظة على التراث وتعزيز الاستدامة، وإبراز السرد القصصي الثقافي الذي يعبر عن تنوع الهويات الثقافية في المنطقة.