معرض «الهوايات والمقتنيات» 7 ينطلق بعد غد في ندوة الثقافة

تنطلق فعاليات «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» في دورته السابعة، بعد غد، الاثنين 17 نوفمبر، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، الساعة السابعة مساء، حيث يستمر المعرض حتى يوم الخميس 27 نوفمبر. ويضم المعرض باقة من المواد والمقتنيات الثرية والهوايات المفيدة، وعلى رأسها: منشورات ومواد تضيء على إنجازات وتميز أعمال المغفور له الشيخ راشد بن سعيد.

وهناك أيضاً، باقة من المقتنيات الأخرى، بينها: أرقام السيارات - قداحات (ولاعات) - بطاقات تعريف (باجات) - المباخر - مقتنيات وأعمال خاصة بأم كلثوم - ألعاب زمان - أكبر عملات في العالم - مجسمات لمقتنيات أثرية من متاحف العالم - نوادر العملات - مطويات سياحية (بروشور) - مقتنيات تذكارية خاصة بالأمم المتحدة - نماذج من قصور وأبنية من مختلف أنحاء العالم. كما يشتمل المعرض على باقة أخرى متنوعة من المقتنيات، من بينها:

إصدارات الستينيات عن إمارة أبوظبي - التقويمات السنوية (روزنامات) - الإصدارات الخاصة ببطاقات نول - أدوات الخطاطين + مصاحف تاريخية لكبار الخطاطين - بطاقات بنك المعلومات (سين – جيم) - مجموعة من المقتنيات العسكرية القديمة - مقتنيات منوعة حول الفنان عبدالحسين عبد الرضا - إنجازات منتخب الإمارات لكرة القدم - هدايا الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) سيراميك وبورسلان - – راديو قديم – طوابع دبي 1909 – 1973 - معالم ورموز من الإمارات على البطاقات البريدية.