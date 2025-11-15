«ذا جرين بلانيت» تثري تجارب المغامرات المدهشة بوجهة «جنغل» الجديدة

أعلنت ذا جرين بلانيت دبي، أكبر وأول غابة مطيرة مغلقة في المنطقة، عن إطلاق فعالية ووجهة جديدة نوعية، تعزز تجارب المغامرة الحافلة في رحابها، وتتمثل في افتتاح مطعمها الجديد «جنغل: JNGL» الذي يجسد روح المغامرة والانسجام مع الطبيعة في أجواء استثنائية تجمع بين المتعة والاكتشاف.

ويأخذ المطعم ضيوفه في رحلة إلى قلب الغابة، حيث تمتزج النكهات المبتكرة مع التصاميم الغناء التي تنقل الطبيعة إلى قلب المدينة. ويفتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، ليقدم مأكولات مميزة وأجواء لا مثيل لها وسط المساحات الخضراء والديكورات المستوحاة من الحياة البرية، مع أنشطة فنية وإبداعية بعد الوجبات تجعل الزيارة مغامرة لا تنسى.

استُلهِمَت قائمة الطعام أطباقها من كائنات الغابة المدهشة، حيث تجمع بين الطابع المرح والنكهات القوية. وتبدأ الرحلة بمقبلات مثل حلقات بصل الغابة المقرمشة وناتشوز أرماديلو الغني بالنكهات وأجنحة الغابة البرية لعشاق الطعم الحار.

أما الأطباق الرئيسية فتقدم خيارات شهية مثل برغر وليمة الوحش الأمازوني الضخم وباستا المخيم المفعمة بالمذاق، قبل أن يختتم الضيوف تجربتهم بحلوى كيك الحمم البركانية من توكو التي تقدم بطريقة درامية.

ويستمتع الأطفال بتجربة مليئة بالمرح من خلال قائمة المستكشف الصغير التي تحول الوجبات إلى مغامرات تفاعلية بأطباق مثل سلايدرز الوحش الصغير وقطع الدجاج المرحة التي تسعد الصغار في كل مرة.

وتكتمل المغامرة مع قائمة المشروبات، حيث تضم توليفة مبتكرة من العصائر والمشروبات المستوحاة من الطبيعة مثل كانوبي الشوكولاته والكرز ورحلة الأدغال والطائر الأزرق الآسيوي، التي تعكس جميعها ألوان الغابة وروحها النابضة بالحياة.

وتستمر المغامرة بعد تناول الوجبات الشهية، إذ يقدم المطعم بعد العشاء مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة لجميع الأعمار، حيث يمكن للأطفال تعلم مهارات جديدة في الطهي، أو إطلاق إبداعاتهم في جلسات الرسم والتلوين على القماش والسيراميك.

وتبدأ أسعار التذاكر من 139 درهماً للشخص الواحد، وتشمل فرصة التعرف على أكثر من 3,000 نوع من النباتات والحيوانات عن قرب، من بينها طائر ليفينغستون توراكو الملون والتماسيح القزمة النادرة.

ولعشاق المغامرة، تتيح الجولات الليلية الحصرية فرصة زيارة الوجهة بعد حلول الظلام، إلى جانب تجربة لقاء الزواحف التي تكشف أسرار المخلوقات الليلية المذهلة.

وتبلغ تكلفة هذه التجربة 225 درهماً للبالغين و199 درهماً للأطفال، وتشمل قسائم طعام بقيمة 50 درهماً. كما يمكن للزوار الذين ينفقون 75 درهماً للشخص الواحد في المطعم، الاستفادة من خصم 20% على تذاكر الجولات الليلية.

ويتيح التعاون بين مطعم جنغل JNGL وذا جرين بلانيت دبي للزوار قضاء يوم متكامل يجمع بين متعة الطعام وروعة الاستكشاف وسحر الطبيعة في وجهة واحدة تجمع التعليم بالترفيه.