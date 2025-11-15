مهرجان «أنتولد دبي» يختتم فعالياته

النسخة الثانية حققت نجاحاً مذهلاً بعروض مذهلة على 6 مسارح ضخمة طول أربعة أيام في قلب دبي باركس آند ريزورتس

حوّل أنتولد دبي، دبي باركس آند ريزورتس لمدة أربعة أيام وليالٍ إلى وجهة استثنائية استقطبت أكثر من 190000 زائر من عشاق الموسيقى، مع عروض آسرة مذهلة لأبرز الفنانين، وإنتاج ضخم وملحمي ومزيج متفرد من الأنواع الموسيقية، ليصنع بذلك ذكريات لا تنسى.

وبفضل الإقبال الكبير وردود الفعل الإيجابية، أعلن منظمو أنتولد أن النسخة الثالثة من المهرجان ستقام في الفترة بين 5 و8 نوفمبر 2026 في دبي باركس آند ريزورتس.

وقد انطلق أنتولد دبي بأمسية أولى رائعة مليئة بالموسيقى والطاقة والشغف، مع عروض مذهلة لفنانين عالميين مثل سوجابابيز، أرمين فان بورين، ويز ذا إم سي، توجامو، لوتشيانو، وهوت سينس 82، حيث استضافت خلالها دبي باركس آند ريزورتس عشاق الموسيقى من أكثر من 120 جنسية ليعيشوا تجربة النسخة الثانية من أنتولد، المهرجان الضخم الذي بات أحد أبرز الأحداث الموسيقية في دبي.

أحيت فرقة سوجابابيز أجواء موسيقى الألفية الجديدة، في مشاركتها الأولى والمنتظرة ضمن مهرجان أنتولد دبي، إلى جانب ويز ذا إم سي. وقد افتتح النجم العالمي آرمين فان بيورن الحفل بتقديم أشهر أغانيه، مع إطلالة حصرية على ألبومه القادم، ما أشعل حماس الجمهور.

وشهد اليوم الثاني من أنتولد دبي عروضاً رائعة ومبهرة على المسرح الرئيسي قدّمتها النجمة نورا فتحي، والفنان يونغبلود، بالإضافة إلى النجمين العالميين أكسويل وستيف أوكي.

وقد اكتسبت مشاركة يونغبلود، التي تعد أولى مشاركاته في مهرجان أنتولد وفي الشرق الأوسط أيضاً، أهمية مضاعفة؛ حيث اكتشف الفنان قبل أدائه مباشرة أنه حصل على ثلاثة ترشيحات لجوائز غرامي عن فئات: أفضل ألبوم «أيدولز»، وأفضل أغنية روك «زومبي»، وأفضل أداء روك «تشينجز آت فيلا بارك».

وقدّم يونغبلود على مسرح دبي باركس آند ريزورتس عرضاً آسراً مليئاً بالطاقة، وروح الروك وأشهر أغانيه التي أسرت الحضور بأدائه المميز. وبالمثل، أبهرت النجمة نورا فتحي الجمهور بعرضها الاستعراضي الذي لفت الأنظار وأبقاهم مشدوهين. وعلى صعيد آخر، كان النجم إريك برايدز أبرز نجوم الليلة على زامنا ستيج، إلى جانب توتو شيافيتا، وزامنا ساوندسيستم، وجوليان برينس، وجوريس فورن.

كان يوم السبت يوماً لا ينسى بامتياز، حيث شهد عروضاً رائعة قدمها النجوم: سواي لي، ومارتن غاريكس، وكانسلد ميوزيك، وكشمير. وقد أعاد مارتن غاريكس الجمهور إلى حب موسيقاه مراراً وتكراراً، حيث أطلق خلال فقرته في أنتولد بعض الأغاني الجديدة المنتظرة.

وبعد العرض، انضم غاريكس إلى جوردو على مسرح زامنا ستيج ورفع مستوى الطاقة إلى أعلى درجاتها. من جانبه، صرّح النجم سواي لي بأن الليلة كانت ملحمية بالنسبة له وللجمهور، وأن المهرجان جعله يشعر بالتميز، مشيراً إلى أن العرض كان مبهراً وتفاعل الناس معه بكل حماس. أما كانسلد ميوزيك، فقد أخذ الحفل إلى مستوى جديد وجعل الجميع يشعر بأن دبي باركس آند ريزورتس هو الوجهة المثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

استضافت زامنا ستيج في اليوم الثالث النجوم أندريا أوليفا، وشارمين، وميستيزا. وشكّل اليوم الأخير من المهرجان أول عرض للنجم العالمي جي بالفين في دبي، وهو عرض سيظل محفوراً في الذاكرة.

حيث قدّم بعضاً من أشهر أغانيه التي حولت المسرح الرئيسي إلى حفلة ريغيتون مفعمة بالحيوية. وكان الضيف الخاص لجي بالفين في تلك الليلة هو داي كولم، حيث قدّما معاً الأغنية العالمية الشهيرة «آي أدور يو» التي يشتهر بأدائها هوجل. ومن بين الضيوف المميزين في الجمهور، حضر النجم جيسون ديرولو واستمتع بعرض نجم كولومبيا العالمي.

اختتمت النجمات ساويتي، وميدوزا، إلى جانب النجمين العالميين آلان واكر ونيرفو عروض المسرح الرئيسي بفقرات موسيقية لا تنسى، في حين أنهى ميراك أربعة أيام ساحرة من الموسيقى على زامنا ستيج. نجح أنتولد دبي في تحويل دبي باركس آند ريزورتس إلى ملعب ساحر للموسيقى والترفيه، وذلك في شراكة استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

تميز المهرجان بمزيج فريد من الأنماط الموسيقية، وضم أبرز نجوم العالم في موسيقى الإي دي إم، والتكنو، والبوب، والهيب هوب، وغيرها. وقد تميز أنتولد دبي بإنتاج ضخم يمتد على مساحة استثنائية تبلغ 267,793 متراً مربعاً، أي ما يعادل حجم خمسة أحداث ضخمة مجتمعة، ما رسّخ مكانته واحداً من أضخم المهرجانات الموسيقية العالمية.

بلغ عرض المسرح الرئيسي أكثر من 120 متراً وارتفاعه 28 متراً، ليشكل ساحة ضخمة بحجم ملعب كرة قدم، مع إنتاج مدهش، وهندسة معمارية مستقبلية، ونظام صوتي مصمم ليحرك الأرض نفسها. وقد عزّز أنتولد دبي مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للابتكار، والترفيه، والتجارب الثقافية، ليصبح مكاناً تتقاطع فيه الأحلام، والموسيقى، والتكنولوجيا.

وسيعود أنتولد دبي في عام 2026 خلال الفترة ما بين 5 و 8 نوفمبر في دبي باركس آند ريزورتس. وستتوفر التذاكر على موقع أنتولد ابتداءً من يوم الثلاثاء 11 نوفمبر. تأكد من حضورك أكبر مهرجان في دبي، في أفضل مدينة في العالم، وضمن أجمل وجهة دبي باركس آند ريزورتس.