«الضوء الراقص».. حوار بين الحركة والتقنية على مسرح «معرض الشارقة للكتاب 2025»

شهد المسرح الرئيسي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 عرضاً فنياً بعنوان «الضوء الراقص» من أداء فرقة LED Predators، التي تعرف بتجاربها الإبداعية في المزج بين الحركة المسرحية والتقنيات البصرية.

وجاء العرض ضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض، مستهدفاً الأطفال والجمهور العام بتجربة تعتمد على الإيقاع والخيال والتفاعل المباشر، حيث تضمن سلسلة من اللوحات الحركية التي استخدمت فيها الإضاءة بصفتها عنصراً أساسياً في التكوين الفني.

وارتدى أعضاء الفرقة الأربعة بدلات مزودة بشرائط LED مدمجة في الخوذة والصدر والأطراف، وتتحكم بها أنظمة لاسلكية تتيح تبديل الألوان والإضاءة بما يتوافق مع الموسيقى الحية أثناء الأداء. وقدم الراقصون فقرات تتراوح بين الرقص الإيقاعي واستخدام العصي المضيئة والأشرطة العاكسة في تشكيلات جماعية تجسد انسجام الضوء مع الحركة.

واستخدم الفريق خلال العرض نظام تحكم متطوراً يسمح بتعديل المشاهد البصرية لحظة بلحظة، ما منح الأداء طابعاً حياً متجدداً، وجعل كل حركة على المسرح جزءاً من سرد بصري متكامل يوظف الضوء بصفته أداة تعبير فني.

وشهد العرض حضوراً واسعاً من الأطفال الذين تابعوا مجرياته باهتمام وتفاعل.

حيث عبر عدد من المشرفين التربويين المرافقين لهم عن تقديرهم لهذا النوع من العروض التي توظف التكنولوجيا في خدمة الفن والتعليم، وتقدم للأطفال نموذجاً على استخدام الإبداع البصري في تطوير المهارات الحسية والتفكير المنطقي.

ويأتي عرض «الضوء الراقص» ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي يحتضنها معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار حرصه على توفير تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين المعرفة والفن والخيال، وتفتح أمام الزوار الصغار آفاقاً جديدة للتعلم والاكتشاف.