«قصائد ميسيّات».. عوالم وجدانية وحكايات ومحطات

صدر حديثاً ديوان «قصائد ميسيّات»، للكاتبة ورائدة الأعمال ميس بغدادي، عن دار الآفاق العلمية، إذ يجسد رحلة وجدانية تجمع فيها الكاتبة بين التجربة الشخصية والتأملات الإنسانية بلغة عذبة. ويتناول الديوان محطات من حياة ميس الممتدة بين الطفولة وبدايات الأربعين.

حيث تسرد من خلال القصائد حكايات عن الفرح والحزن، عن الحب والخذلان، عن الوجع والإلهام، وعن نضج تخلّق من التجارب. ويُعدّ هذا العمل بمنزلة سيرة أدبية تنبض بالمشاعر والذكريات، وتكشف عن علاقة الكاتبة العميقة بالقلم الذي رافقها منذ البدايات.

وفي مقدمة الديوان، تقول ميس بغدادي: «كنتُ طفلة منذ أيام إلى أن رأيت نفسي في بدايات الأربعين. قصة كتاباتي ممزوجة بمراحل عمر ما بين المراهقة والنضوج إلى قوة الإدراك. أدركت أن الكلمات ليست فقط قصصاً شخصية، بل هي حكايات ولحظات تستشعرها الروح، وقصص مؤثرة من أشخاص قابلتهم على مرّ السنوات».