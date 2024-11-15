«مؤسسة كلمات» تطلق 20 كتاباً صوتياً لذوي الإعاقة البصرية



أطلقت «مؤسسة كلمات»، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، 20 كتاباً صوتياً، وأهدت مكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، كما نظمت مجموعة من ورش العمل والجلسات القرائية.

واستعرضت المؤسسة في جناحها المشارك في المعرض، مبادراتها الرائدة التي تهدف إلى دعم الأطفال العرب، وضمان حقهم بالقراءة، التي تترجم التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ودعم المساعي الإنسانية والخيرية، ورفع الوعي المجتمعي. ومن أبرزها مبادرة «أرى»، التي تهدف إلى توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي توفر مكتبات متنقلة للأطفال العرب اللاجئين والمحرومين حول العالم، تتضمن موارد قرائية باللغة العربية.

وأكدت آمنة المازمي مديرة مؤسسة كلمات، على الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، قائلة: «يشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة مهمة، تتيح لنا فرصة استعراض مبادراتنا التي تدعم الأطفال العرب حول العالم، وتضمن حقهم في القراءة والوصول إلى الكتب».

وجاءت الكتب الصوتية التي قدمتها المؤسسة، بالتعاون مع خمس دور نشر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمت كلاً من «مجموعة كلمات»، و«التفرد لخدمات تصميم ونشر المطبوعات»، ودار «ربيع» للنشر، ودار «الهدهد» للنشر والتوزيع، و«واو للنشر والخدمات التعليمية»، التي تغطي مجموعة واسعة من أنواع الكتب المخصصة للأطفال من الفئة العمرية 3-12 عاماً، حيث تعزز هذه المبادرة قائمة الكتب الميسرة التي تقدمها «مؤسسة كلمات»، بما يضمن حصول جميع الأطفال على فرصة التعرف إلى عالم القراءة والأدب.

تمكين الأطفال المحرومين من الوصول إلى الكتب

وفي إطار مبادرة «تبنَّ مكتبة»، تبرعت «مؤسسة كلمات» بمكتبة متنقلة، تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ضيف شرف الدورة الـ 43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث يستهدف هذا التعاون مع «المجلس المغربي لكتب اليافعين»، تعزيز وصول الأطفال المحرومين إلى الكتب، وتعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ القراءة، حيث تشكل هذه الجوانب جزءاً لا يتجزأ من رسالة «مؤسسة كلمات».