لطيفة بنت محمد: دبي مركز عالمي للحوار والثقافة والتواصل الإنساني

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بمعالي راكان بن إبراهيم الطوق، مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية.

وذلك على هامش جدول أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي وأبرز الإنجازات الثقافية التي حققتها كل من دبي والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز منظومة المتاحف وتطوير الكفاءات الوطنية، ما يسهم في ترسيخ دور الثقافة ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، والحفاظ على التراث المادي وغير المادي.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أهمية توطيد الشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي، وأثنت سموها على جهود المملكة العربية السعودية في تكريس الثقافة، بعناصرها المادية وغير المادية، كونها ركيزة أساسية ضمن استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير القطاع الثقافي والإبداعي والنهوض به.

كما أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي مركز عالمي للحوار والثقافة والتواصل الإنساني. وقالت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»:

«تحت قبة ساحة الوصل، بمدينة إكسبو دبي، اجتمع الإبداع مع التاريخ في عرضٍ مسرحي موسيقي ملهم، خلال حفل افتتاح آيكوم دبي 2025». وأضافت سموها: «لوحة فنية مبهرة حملتنا عبر الزمن إلى ضفاف خور دبي، حيث بدأت الحكاية..

حكاية مدينة وُلدت من قلب الصحراء، صنعها آباؤنا بعزيمة الطموح، وروح الإبداع، لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للحوار والثقافة والتواصل الإنساني.. جمعت العالم على أرضها، منذ قرون وحتى اليوم. وفخورون أننا نحن، أبناء هذه الأرض، نكمل فصول هذه القصة ونواصل سردها للعالم».

كما باركت سموها لناصر الدرمكي، رئيس «آيكوم» الإمارات، انتخابه نائباً لرئيس المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم». وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس»:

«نبارك لناصر الدرمكي، رئيس «آيكوم» الإمارات، انتخابه نائباً لرئيس المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم». ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل المتحفي العالمي، وتعزيز دور المتاحف كجسور للحوار الثقافي، ومنصات لصون التراث الإنساني».