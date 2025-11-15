«ثقافة وسياحة أبوظبي» تشارك في الحدث

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025 تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

وتنضم الدائرة، من خلال مشاركتها، إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، من بينهم مديرو مؤسسات ثقافية ومتاحف عالمية، ومهندسون معماريون، وفنانون، وأمناء متاحف، ومؤرخون، وأكاديميون، ومهنيون شباب، للمساهمة في الحوار الدولي الهادف إلى رسم مستقبل المتاحف وتعزيز التبادل الثقافي على المستويين المحلي والعالمي.

وسلّط محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في كلمته، أمس، الضوء على إيمان أبوظبي الراسخ بقوة المتاحف في تمكين المجتمعات، مشيراً إلى جهود الإمارة في تطوير نظام متحفي متكامل يشكل بنية تحتية تعزز قيم الانتماء، وتوفر فرصاً متنوعة، وتضفي طابعاً حيوياً على المشهد الثقافي.

وتناول أيضاً دور المتاحف كعوامل محفزة رئيسية للتحول المجتمعي وتمكين الشباب، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في تعزيز الخطاب الثقافي العالمي.