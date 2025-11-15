بدور القاسمي تفتتح «لاعب النرد: محمود درويش» في بيت الحكمة

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في «بيت الحكمة» بالشارقة معرض «لاعب النرد: محمود درويش» الذي يشكل رحلة فنية وثقافية تحتفي على مدار أربعة أشهر بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير منذ جذوره الأولى في قرية البِرْوة وحتى حضوره الخالد في الذاكرة العربية والعالمية.

ويأخذ المعرض زواره عبر ستة أقسام مستلهمة من أوجه النرد الستة ليكشف تنوع التجربة الشعرية والإنسانية لدرويش ويوثق محطاته الإبداعية التي صاغت مسيرته الاستثنائية ويستمر حتى 13 مارس 2026.

وكان في استقبال الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لدى وصولها إلى بيت الحكمة، مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، ومحمد أسعد القنصل العام لدولة فلسطين في دبي.

وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون.

وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعلياء بوغانم السويدي مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، والموسيقار العالمي مارسيل خليفة، إلى جانب عدد من الشخصيات والإعلاميين.

وقالت مروة العقروبي: نسعد بإطلاق معرض «لاعب النرد: محمود درويش» مساهمة من بيت الحكمة في الحفاظ على أثر الشعر حياً بوصفه قوة فكرية وثقافية في بناء الوعي الإنساني فقد قدم درويش نموذجاً فريداً للشاعر الذي حول تجربته الشخصية وتجربة شعبه إلى مرآة للوجود.

كما ينبغي أن يكون وهذا المعرض لا يستعرض مسيرة درويش كشاعر فحسب بل يستحضر وجدان أمة بأكملها في صورة إنسان كتب من ألمه أملاً ومن نفيه وطناً ليظل صوته نبراساً يضيء دروب الحرية والكرامة عبر الأجيال.

وقال عامر الشوملي مدير عام المتحف الفلسطيني إن كل لوحة في المعرض تفتح نافذة على جوهر درويش الإنسان والشاعر معاً، معرباً عن شكره للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وبيت الحكمة وجميع من أسهم في إتاحة هذه المساحة التي تعيدنا إلى درويش لا كذكرى بل كنبضٍ لا يزال حياً في وجداننا.

وأثناء حفل الافتتاح قدم الفنان والموسيقار مارسيل خليفة فقرة فنية تضمنت أشهر أعماله المستوحاة من قصائد درويش.

وكرمت الشيخة بدور القاسمي الجهات التي أسهمت في تنظيم المعرض تقديراً لدورهم في إبراز إرث محمود درويش ودعم المشهد الثقافي النابض لإمارة الشارقة.