طلبة مدارس يتعلّمون مهارات الادخار والتسويق في «الشارقة الدولي للكتاب»

جمعت الدكتورة وفاء الشامسي، المتخصصة في مهارات التفكير الإبداعي وتدريب الأطفال، مجموعة من طلبة المدارس في ورشة عمل تفاعلية ضمن فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتشرح لهم مفاهيم الادخار وكيفية استغلال الموارد المالية المتاحة وإعداد ميزانية صحيحة متوافقة معها، فضلاً عن أهمية التسويق والترويج لمنتجات تساعدهم على تحقيق دخل إضافي.

وجلس الطلبة أمام قطع من الخشب لتصميم منتجات فنية حسب إبداعاتهم الشخصية، تمكّنهم من التسويق لها وتحقيق دخلٍ منها، فيما نظّمت مُقدمة الورشة مسابقة بين الأطفال حول مفاهيم الادخار، بحيث تقيس من خلالها معرفة الأطفال ببعض المصطلحات الاقتصادية، إذ استعرضت أمامهم العملات المتداولة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجّهت لهم أسئلة حول قدرتهم على تقسيم المصروف على مدار أيام الأسبوع بشكل سليم.

وتقول الدكتورة وفاء الشامسي، مُقدمة الورشة، إن ورشة الادخار تركّز على الادخار كواحد من المفاهيم المالية الأساسية، فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الطفل وتعريفه بكل ما يربطه بريادة الأعمال، ومن ثم نعزز لديه القدرة على الاستثمار لاحقاً.

وأضافت: «الادخار شيء مهم لأنه يُعلّم الطفل كيفية إعداد ميزانية أو تقسيم مصروفه، وكيف يخصص مبلغاً لحالات الطوارئ المستقبلية، وكل هذه الأمور تُعده لكي يكون واعياً في المستقبل بالحركة الاقتصادية القائمة على الموارد المالية، وكيف يُعدّ ميزانية صحيحة متوافقة مع مداخيله المالية».

وتطرّقت الشامسي للحديث عن تفاصيل الورشة، مشيرة إلى أنها أجرت بعض الأنشطة المرتبطة بالادخار لتوضيح وسائل الادخار للأطفال، بما تشمله من ادخار قصير المدى وطويل المدى بناء على الأهداف طويلة وقصيرة المدى، وكيفية استخدام رأس مال محدد في العمل بمشروع معين من خلال العمل على نموذج أوّلي لشرح كيفية التسويق والترويج.

ولفتت إلى أن الورشة تُطلق العنان للأطفال لتصميم إبداعاتهم الشخصية، إذ تستهدف تطوير مهارات التفكير الإبداعي لديهم.