«ريشة الإرادة» تتحدى الإعاقة وتلوّن فضاءات المعرفة

في مشهد إنساني نابض بالعزم والجمال والإرادة، احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب، ورشة رسم حرة بعنوان «أهمية القراءة»، شاركت فيها فنانتان من نادي دبي لأصحاب الهمم، مؤكدة هذه الورشة رؤية الشارقة في دعم الشمول الثقافي وتمكين المواهب من مختلف الفئات.جاءت المشاركة عبر الفنانتين عائشة الشامسي وفاطمة سبيل.

حيث تنتمي الأولى إلى الفئة الحركية، والثانية إلى الفئة السمعية، وقدمتا معاً مشهداً يلخص معنى الإرادة حين تتحول إلى فن، وقد جهزت الفنانتان قبل بدء الورشة الرسم المبدئي للوحات بالرصاص، ثم بدأت كل واحدة فيهن رحلة تنفيذ لوحة تعبر عن أهمية القراءة في حياة الإنسان.

في البداية أمسكت عائشة الشامسي الفرشاة بفمها، لترسم بخطوطها وألوانها الزيتية لوحة «لايف» تجسد مفهوم القراءة بطريقة بصرية آسرة، كان النموذج أمامها تمثالاً صغيراً لشخص يجلس في وضعية التفكير فوق مجموعة كتب.أما فاطمة سبيل، فاختارت الرصاص والفحم لتعبر بخطوط دقيقة ونَفَس تأملي عميق عن أثر القراءة في بناء الفكر وصقل الخيال، لتبدو لوحتها صفحة من كتاب مفتوح على احتمالات الإبداع والدهشة.

وقال بلال المرديني، الفنان التشكيلي والمسؤول عن مركز الرسم في نادي دبي لأصحاب الهمم: «نشعر بفخر كبير لمشاركة نادي دبي لأصحاب الهمم في المعرض.. وأنا فخور جداً بعائشة وفاطمة، بما قدمتاه...».