«قبة الشمول».. رائعة فنية تحتفي بملكات وقدرات أصحاب الهمم الإبداعية



«قبة الشمول»، رائعة فنية في ميدان التصميم، ازدانت بها فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2025، حيث جسد هذا العمل، الذي شاركت به دبي القابضة للترفيه وجرى تطويره بالتعاون مع قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الكندية بدبي ومبادرة ImInclusive المتخصصة في دمج وتمكين أصحاب الهمم، رؤية فنية معاصرة تحتفي بقيم الإبداع والمسؤولية والخدمات المجتمعية المقدمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتميزت «قبة الشمول» بتصميم متعدد الحواس، صيغت مكوناته من هيكل مستدام يعتمد على قطع مترابطة من الأشكال السداسية والخماسية، حيث يحمل كل شكل سداسي إحدى القيم الجوهرية الست التي شكلت المفهوم العام للمشروع والمتمثل في التعاون والإبداع والشمول والتمكين والابتكار والوحدة، بينما عكست الأشكال الخماسية القيم الحركية والحسية والإدراكية غير النمطية والذهنية والنفسية الاجتماعية.

وتزينت القبة بستائر انسيابية معلقة اختيرت خاماتها وألوانها بعناية، مع استخدام أقمشة محلية المنشأ تمنح العمل طابعاً أصيلاً متجذراً في البيئة الإماراتية. كما أضفت الأعمال الفنية الداخلية روحاً نابضة داخل الهيكل، لتشكل تجربة حسية غامرة تعكس قوة التصميم ورسالته السامية.

ويأتي تميز هذا العمل الفني من طبيعة التعاون الذي جمع بين طلبة وأساتذة قسم الهندسة المعمارية ومجموعةٍ من الفنانين من أصحاب الهمم، في تجربة مشتركة تجمع المعرفة الأكاديمية مع الخبرات العملية، حيث أثمر هذا التعاون الإبداعي عن تصميمٍ يبرز مواهب أصحاب الهمم ويسلّط الضوء على قدراتهم الفنية التي لا تحظى دائماً بالتقدير المستحق.

وقالت العنود الهاشمي، نائب الرئيس للثقافة المؤسسية والاستدامة في شركة دبي القابضة للترفيه: «سعدنا بالكشف عن هذه المنصة التي تبرز المواهب الفنية الاستثنائية والإبداع الحقيقي لأصحاب الهمم، حيث تؤكد قبة الشمول أن الإبداع هو نتيجة للتعاون، فيما يتمثل هدفنا الرئيسي من هذه المبادرة في إفساح المجال أمام أصحاب الهمم لإبراز قدراتهم وإمكانياتهم الهائلة».

كما مثلت زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لهذا العمل الفني المتميز خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم، دفعة قوية للمبادرة، حيث أكدت سموها أهمية ترسيخ المشاركة الثقافية المتاحة للجميع، ودور التصميم المبتكر في دعم تواصل المجتمعات وتعزيز انخراطها في المشهد الإبداعي.

وقد عرضت مبادرة «قبة الشمول» ضمن برنامج أسبوع دبي للتصميم 2025، حيث جسدت التزام دبي القابضة للترفيه بتعزيز الثقافة الشاملة ودعم الشراكات الإبداعية وتطوير مساحات عامة تركز على الإنسان أولاً.