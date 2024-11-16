شراكة بين «بيت الحكمة» و«نادي موظفي حكومة الشارقة»

أعلن بيت الحكمة تزامناً مع فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، عن إبرام شراكة مع «نادي موظفي حكومة الشارقة» تمنح موظفي الحكومة في الإمارة فرصة مميزة لتعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم من خلال الاستفادة من بيئة ثقافية غنية ومتنوعة، عبر الوصول إلى مصادر بيت الحكمة التي تضم أكثر من نصف مليون عنوان ورقي ورقمي في مختلف المجالات، مع الاستفادة من خدمات استعارة الكتب التي تتراوح بين 12 كتاباً لمدة 15 يوماً لمشتركي العضوية العادية، و20 كتاباً لمدة 21 يوماً لمشتركي العضوية المميزة.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة مجتمعية ثقافية متكاملة، تُسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز حيوي للمعرفة ومجتمع تفاعلي للجميع، فضلاً عن ترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة، وتشجيع موظفي حكومة الشارقة على تبني هذه العادة القيّمة.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «تعكس شراكتنا مع نادي موظفي حكومة الشارقة التزام بيت الحكمة بتعزيز روح الاستكشاف والمعرفة، وتوسيع آفاق القراءة، بما يتماشى مع سعينا لإثراء أوقات الأعضاء بتجارب معرفية فريدة. فنحن نؤمن بأن المعرفة ليست مجرد تراكم للمعلومات، بل تجارب حية نعيشها ونتبادلها، ومن هنا فإن بيت الحكمة لا يقدم لموظفي حكومة الشارقة مصادر معلومات ثرية فحسب، بل فرصاً للتعلم العملي عبر أقسامنا المختلفة وأنشطتنا المتنوعة، بما يمنحهم فضاءً يلهمهم لتطوير أفكارهم وتعزيز قدراتهم، تماشياً مع رؤية الشارقة الثقافية».

وتتيح الشراكة لأعضاء «نادي موظفي حكومة الشارقة» الاستفادة من خصومات خاصة على العضويات العادية والمميزة بنسبة تصل إلى 20%، وكذلك إمكانية الحصول على جلسات تعليمية وإرشادات شخصية تسهم في استفادة الأعضاء من الموارد المتنوعة لبيت الحكمة، مع تزويد الأعضاء الجدد بجولة تعريفية لاستكشاف مرافق بيت الحكمة والاطلاع على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المعرفية والثقافية.

وتعليقاً على الشراكة، أكد أحمد حمد السويدي، رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، إيمان النادي بأن المعرفة هي الأساس الذي يقوم عليه التطوير الشخصي والمهني للموظفين. وقال: «من خلال شراكتنا مع بيت الحكمة، فإننا نفتح أبواباً جديدة تسهم في تعزيز الجوانب الفكرية والثقافية لموظفي حكومة الشارقة؛ فبيت الحكمة، كمركز ثقافي ومعرفي رائد، يوفر بيئة مثالية تتناسب مع طموح كل موظف يسعى إلى التطور واكتساب المعرفة، خاصة وأن النادي يضم العديد من الكوادر التي تتابع دراساتها العليا، سعياً لتحقيق أعلى درجات التميز».