أنامل الصغار تبدع «مجسمات حروف عربية» في الشارقة للكتاب

الشارقة - البيان

ضمن الأنشطة والورش الترفيهية والفنية الموجهة للصغار، في فعاليات الدورة 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، احتضن ركن الورش ورشة «مجسمات حروف عربية»، حيث استمتع الأطفال باختبار مهاراتهم الفنية في فن الحروفيات وتكوين مجسمات فنية مختلفة من الحروف العربية.

المشرفة على الورشة مريم التميمي، قالت: «إن هذه الفعالية تستهدف الفئة العمرية من 8 سنوات فما فوق، وتمكنهم من التعرف على جماليات الحرف العربي، والإمكانات الفنية الواسعة للإبداع من خلال تشكيل وتوظيف هذا الحرف، كما تربطهم بلغتهم الأم، التي حفظها الله وشرفها بنزول القرآن الكريم بها».