الإيسيسكو تنظم ورشة «فن تصميم غلاف مفكرة السفر»

نظم المكتب الإقليمي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في الشارقة ورشة تدريبية مميزة بعنوان «فن تصميم غلاف مفكرة السفر»، وذلك في إطار مشاركته ضمن فعاليات النسخة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة.

ورشة العمل التي تمت، صباح أول من أمس، تحت إشراف المدربة ماري أليكس، المدربة المتخصصة في البرمجة اللغوية العصبية، حظيت بحضور لافت من مجموعة من طلبة المدارس في الشارقة، إضافة إلى طلبة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقد ركزت الورشة على إكساب المشاركين مهارات فنية وإبداعية في تصميم أغلفة مفكرات السفر، حيث تم تشجيعهم على استخدام تقنيات متنوعة للتعبير عن أفكارهم وتجاربهم الشخصية.

وقد قدمت الورشة بيئة تعليمية مشجعة ومفتوحة للتعبير، حيث تم تزويد المشاركين بمجموعة متنوعة من المواد مثل الملصقات، أوراق الديكوباج، الأقلام، والأشرطة الملونة. واكتشف المشاركون من خلالها كيفية دمج هذه المواد لتصميم غلاف فريد من نوعه يعكس أسلوبهم الشخصي وإحساسهم بالمغامرة.

وقالت ماري أليكس، المدربة في الورشة: «الهدف من هذه الورشة ليس فقط تعليم المشاركين كيفية تصميم غلاف لمفكرة السفر، ولكن أيضاً تحفيزهم على إبداع أفكارهم بشكل حر وبدون قيود، ونحن نشجعهم على استكشاف تقنيات فنية متنوعة، مثل التراكب والكولاج، مما يجعل كل تصميم فريداً ويعبّر عن شخصية المصمم».

أضافت أليكس أن الورشة كانت فرصة للمشاركين لاستكشاف إبداعهم بشكل ممتع ومفتوح، حيث اختاروا تقنيات الرسم الحر أو دمج المواد المختلفة لتصميم أغلفة تعكس مشاعرهم وأفكارهم حول السفر والمغامرة. وفي نهاية الورشة، غادر المشاركون حاملين معهم مفكرات سفر تحتوي على أغلفة مميزة وجاهزة، ستكون بمثابة رفيق لهم في مغامراتهم التعليمية والتجريبية القادمة.