«مكتبات الشارقة» تحاور عائشة خليفة في معرض الكتاب



استضاف جناح «مكتبات الشارقة العامة» المشارك في فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الكاتبة والرسامة الإماراتية عائشة خليفة، في جلسة حوارية بعنوان «أمسيات القراءة الجماعية»، ناقشت خلالها أهمية القراءة بشكل جماعي بين الأطفال وذويهم.

وشاركت الكاتبة عائشة خليفة تجربتها مع الحضور، مشيرة إلى أن القراءة تلامسها بشكل شخصي، فمنذ طفولتها كانت علاقتها قوية بالكتاب، وكانت الرحلة إلى معرض الكتاب تقليداً سنوياً في عائلتها، مؤكدة أن القراءة ساعدتها في التغلب على التلعثم عندما كانت في مرحلة رياض الأطفال، حيث ساعدها والدها في تهجئة الحروف، وإتقان القراءة، مما عزز شجاعتها وثقتها في نفسها، وجعلها تحب اللغة العربية.

وأشارت خليفة إلى أن القراءة تساعد الأمهات في حل مشكلة معينة تواجههم، من خلال اختيار كتاب يتناول موضوعه تلك المشكلة، والتفاعل مع الطفل وسؤاله حول الكتاب، وفكرته، وشخصياته، والرسائل التي يتضمنها، وتفاصيل تلك المشكلة وطريقة التغلب عليها، مما يسهم في تعزيز مداركه الفكرية والمعرفية ومهارته في حل المشكلات.



وحول كيفية تشجيع الأطفال على القراءة، شددت الكاتبة على أهمية الاستفادة من فضول الأطفال وفطرة التقليد الطبيعية لديه، حيث يتأثر الطفل بما يفعله والداه أمامه ويشعر برغبة كبيرة في تقليدهما، فأي تصرف يتصرفه الأهل في البيت سيقلده الأطفال، ولهذا يجب على الآباء والأمهات القراءة أمام أطفالهم، والحوار معهم وبشكل جماعي، حتى لو كانت كتباً مصورة أو صامتة، وبمجرد وضع عدة كتب على الطاولة حتى لو كانت كتباً صامتة أو مصورة وتصفحها من وقت لآخر، وسيقوم الطفل لا شعورياً بقراءة تلك الكتب، ويمكن لفت انتباهه عن طريق سؤاله عن رأيه في الصورة أو الشخصية أو الكتاب أو القصة.

وأجابت الكاتبة عن استفسارات المشاركين وأسئلتهم المتعلقة بالتحديات الشخصية التي تواجههم في التعامل مع أطفالهم، وتشجيعه على القراءة، مشيدة بالمؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة مثل «مراكز الطفل»، و«مراكز الناشئة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، التي تنظم فعاليات وأنشطة وورش عمل تشجع الأطفال على القراءة.

وشكلت الجلسة الحوارية جزءاً من برنامج «منظمو الكون» الذي يستهدف القراء والجمهور ويتضمن 12 فعالية، إلى جانب برنامجي «كتاب تحت الضوء»، و«ما وراء الكواليس»، اللذين يتضمنان 6 فعاليات إضافية، ليصبح مجموع الفعاليات التي تنظمها «مكتبات الشارقة العامة» 18 فعالية طوال أيام «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024»، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 17 نوفمبر الجاري تحت شعار «هكذا نبدأ».