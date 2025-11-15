مؤسسة العويس تكرّم الفائزين بجوائز دورتها الـ19

أسدلت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الستار على احتفالات توزيع جائزتها على الفائزين بالدورة الـ19، في حفل تكريم حافل ومتنوع، أقيم أول من أمس، في فندق إنتركونتيننتال بدبي فيستيفال سيتي، متوّجة بذلك فعاليات وبرامج الاحتفالية في هذه الدورة.

وأقيمت فعاليات تكريم الفائزين بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومعالي أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، وعدد من المسؤولين والمثقفين، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

استهل الحفل بالسلام الوطني، ومن ثم عرض فيلم قصير عن المؤسسة، وعقب ذلك قُدمت الدروع التذكارية لكل من الشاعر العراقي حميد سعيد الفائز بجائزة «الشعر»، والروائية العراقية إنعام كجه جي الفائزة بجائزة «القصة والرواية والمسرحية».

والناقد المغربي حميد لحمداني الفائز بجائزة «الدراسات الأدبية والنقد»، والمفكر التونسي عبدالجليل التميمي الفائز بجائزة «الدراسات الإنسانية المستقبلية».

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في كلمة له خلال الحفل: «إننا نشعر بالفخر بتكريم ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة الإنجاز الثقافية، تقديراً لمسيرة سموه الاستثنائية في المجال الثقافي والمعرفي حول العالم».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت ولا تزال نموذجاً رائداً في دعم الثقافة والمبدعين، وإعلاء شأن الفكر والمعرفة.

وأضاف: «إن الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية هم منارات الفكر والإبداع في عالمنا العربي، يضيفون إلى تراثنا الغني مزيداً من العمق والتجدد..

وهذه الجائزة إنما تجسّد تقديراً مستحقاً لجهودهم المتميّزة في ميادين الأدب والفكر والعلوم، ودافعاً لمواصلة العطاء والتميّز.. وكان عام 2025 عاماً مميزاً في مسيرة المؤسسة، إذ احتفلنا بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، رحمه الله، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية التي امتد صداها عربياً وعالمياً، احتفاءً برمز جعل من الكلمة جسراً للتنوير، ومن الشعر رسالة للإنسان والحياة. لقد كان سلطان بن علي العويس نموذجاً للمثقف العربي الأصيل».

بدورها، قالت الروائية إنعام كجه جي، في كلمة الفائزين: «باسم زملائي الأساتذة الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، وباسمي، أود التعبير عن الشكر والاعتزاز بهذه اللفتة النبيلة والكريمة؛ إنها نبيلة لأنها تحمل اسم أديب شاعر ولد في هذه البلاد الطيبة...». واختتمت فعاليات الحفل مع فرقة «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة»، التي عزفت مقطوعات عربية وتراثية وخليجية بمشاركة 45 عازفاً.