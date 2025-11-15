«ضي دبي الفني» يشرع أبواب «الإلهام» في ميادين الحياة

انطلقت، مؤخراً، فعاليات الدورة الثانية من معرض ضي دبي الفني، في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسط إقبال جماهيري وإعلامي ملحوظ.

حيث يقدم المعرض سبعة أعمال فنية وضوئية متميزة لفنانين إماراتيين من ثلاثة أجيال مختلفة، وتعرض أعمالهم مجاناً لزوار مدينة إكسبو دبي، ضمن ساحة الوصل الأيقونية في مدينة إكسبو دبي. ويأتي المعرض في هذا العام، والذي يستمر حتى 18 نوفمبر، بعنوان «الضوء يلهم الحياة»، إذ يستكشف التأثير العميق للضوء على الفن والثقافة والسردية الإماراتية.

وتعقب الدورة الثانية من الحدث النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، كما أنها تنظم بالتزامن مع المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم 2025)، مسلطة الضوء على مجموعة من أبرز الفنانين الإماراتيين، وهم:

فاطمة لوتاه، ومحمد كاظم، وخالد البنا، وعلياء بن عمير، والزينة لوتاه، وأحمد العريف الظاهري، وحصة الكندي. وتعد كل منحوتة ضوئية يقدمها هؤلاء المبدعون بمثابة بوابة تدخلنا إلى عالم لغة الضوء المتطورة.

ويستمتع كل زوار معرض ضي دبي بتجربة رحلة آسرة حول ساحة الوصل، يستكشفون خلالها مجموعة من الأعمال الفنية الضخمة التي تفتح نوافذ جديدة على الثقافة والتراث الإماراتيين، حيث يتناغم النور مع الأعمال الفنية بأسلوب مبتكر لتقدم لحظات من التأمل والدهشة والانبهار، وتمزج بين التعبيرات الثقافية الملهمة وأحدث الابتكارات الفنية المعاصرة.

وتقود آمنة أبوالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي والقيّم الفني لمعرض «ضي دبي»، نسخة هذا العام مع أنتوني باستيك، الرئيس التنفيذي والمخرج الإبداعي التنفيذي لشركة «إيه جي بي AGB» العالمية، بحيث يتعاون الحدث مع سبعة فنانين إماراتيين يمثلون ثلاثة أجيال مختلفة، يقدم كل فنان منهم منظوراً مختلفاً حول أهمية الضوء في الثقافة الإقليمية، فضلاً عن أهميته الرمزية في التقاليد المحلية.

وقالت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»: «تجسد النسخة الثانية من معرض «ضي دبي» التزامنا بتوفير منصات تبرز عمق الإبداع المحلي عبر الأجيال، ويمثل جمع ثلاثة أجيال من رواد الفن الإماراتي احتفاء بمسيرتهم وتأكيداً لدور دبي في رعاية أصحاب المواهب وتوسيع آفاق الفرص ضمن الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتواصل شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة إكسبو دبي تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة، من خلال تمكين تجارب تمزج بين التراث والابتكار الفني المعاصر، وتسهم في نمو اقتصاد إبداعي نابض بالحياة وقادر على مواكبة المستقبل».

وقالت آمنة أبوالهول: «تأتي الدورة الثانية من معرض ضي دبي لتجسد روح دبي المتجددة، حيث يلتقي الضوء بالإبداع ليروي حكايات من التراث الإماراتي بأسلوب فني معاصر.. سيعيش الضيوف تجربة ثقافية فريدة، في مساحة يلتقي فيها الإلهام بالتقاليد، والابتكار بالتواصل. ونرحب بجميع الزوار لاكتشاف العمق الغني والتنوع الآسر للثقافة الإماراتية».