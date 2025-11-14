لطيفة بنت محمد: حريصون على دعم المشهد الثقافي الخليجي

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تم خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومملكة البحرين وآليات تفعيل الرؤى المشتركة بما يخدم أهداف الجانبين، مع تأكيد أهمية مضافرة الجهود في تعزيز مكانة الثقافة والإبداع في المجتمع، والحفاظ على التراث الثقافي، ودعم الفنون والمجالات الإبداعية على تنوعها.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تطوير المشاريع الثقافية المشتركة بصفتها امتداداً للروابط الأخوية والتاريخية بين الإمارات والبحرين، مشيرة سموها إلى الأثر الإيجابي الكبير للثقافة في مد جسور التواصل والتفاعل المثمر بين الأمم والشعوب.

وقالت سموها، أمس، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «على هامش المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» التقيت الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في لقاء أخوي، بحثنا فيه سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين».

وأضافت سموها: «وتحدثنا عن عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين الإمارات والبحرين، التي انعكست مشاريع مشتركة، نتطلع إلى تعزيزها وتطويرها للإسهام معاً في دعم المشهد الثقافي الخليجي، وتطوير منظومة الإبداع في المنطقة».